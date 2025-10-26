26/10/2025
Fogaça revela o prato que marcou sua vida — e não tem nada de gourmet

Mesmo com o reconhecimento internacional e anos de carreira à frente de grandes restaurantes, Henrique Fogaça mantém os pés e o paladar bem fincados nas origens. O chef, jurado do MasterChef Brasil, relembrou em entrevista à revista Life Zumm o prato que marcou sua infância e segue sendo o preferido até hoje.

“Ah, eu continuo achando e isso nunca deve mudar! Era a melhor comida da vida, tinha sabor de infância”, contou o chef ao recordar o arroz, feijão, bife acebolado e ovo frito preparados por sua avó.

Entre pratos sofisticados e técnicas elaboradas, ele nunca perdeu a conexão com a simplicidade que o formou. O empresário costuma dizer que a verdadeira gastronomia está na memória afetiva, aquela que desperta lembranças, emoções e aconchego.

Fogaça é o próximo convidado do Metrópoles Talks, onde vai compartilhar histórias de vida, aprendizados e reflexões sobre o equilíbrio entre o caos e a calma dentro e fora da cozinha. O evento acontece no dia 28 de outubro em São Paulo.

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
