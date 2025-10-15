Fogaça revela prato que marcou sua infância e até hoje tem seu coração

Nem sempre o prato preferido de um grande chef é o mais sofisticado. Para Henrique Fogaça, o sabor da infância está nas receitas simples, cheias de afeto e memória. Arroz no estilo “papinha”, fígado acebolado e ovo frito são os campeões no cardápio do jurado do MasterChef.
O chef relembrou esses sabores com carinho em seu quadro “Dica de Cozinheiro”, no YouTube, destacando que o segredo está em valorizar o básico. “É uma carne com textura diferente, mas quando bem feita tem muito valor”, afirma o empresário, sobre o fígado, um ingrediente que desperta nostalgia e divide opiniões.
Com uma carreira marcada por autenticidade e respeito às origens, o vocalista do grupo Oitão mostra que a verdadeira gastronomia nasce da conexão com o que é simples e verdadeiro, a mesma essência que o acompanha em todos os seus empreendimentos e que promete inspirar seu público no Metrópoles Talks, no dia 28 de outubro, em São Paulo.
Metrópoles Talks
O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.
Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.
O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.
Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.
Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.
Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta
Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
Ingressos: Sympla