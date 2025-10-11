Fogo no feno! Yoná instaura o caos em “A Fazenda 17” e confusão pode resultar em expulsão

Para quem gosta de muito barraco e briga raiz em “A Fazenda 17”, a madrugada caótica deste sábado (11/10) entregou tudo. Yoná Sousa conseguiu despertar a fúria de vários peões e, mais uma vez, rolou água no rosto e muita provocação. Confira o resumo do que aconteceu!

Briga por chapinha

Antes mesmo da festa de sexta-feira (10/10) começar, Rayane Figliuzzi e Carol Lekker protagonizaram uma troca de farpas por causa de uma chapinha. A namorada de Belo reclamou que a Miss Bumbum estava demorando demais para usar o acessório, que é compartilhado por todos. Ray argumentou que também tem raiz cacheada, e Carol rebateu: “Raiz cacheada é diferente de afro”. Rayane respondeu dizendo que o que a colega estava fazendo era “esvaziar a pauta”. Após a discussão, Carol acabou caindo no choro.

Yoná cumpre promessa

Yoná havia dito que iria causar, e cumpriu a promessa. A peoa foi barrada da festa por ter provocado diversas punições de forma proposital ao longo da semana. No meio da madrugada, ela chegou a esconder os edredons dos colegas, mas depois voltou atrás. Ainda assim, pegou uma garrafa de água e molhou as cobertas, reacendendo o clima de tensão na sede.

Fernando, Kathy e mais peões detonam Yoná

Fernando flagrou o momento em que Yoná molhava os edredons e não poupou palavras. “Você está querendo se vitimizar. Fica aí sozinha sua cruel, sua mal amada. Você é nojenta, asquerosa, um pedaço de bosta!”, disparou. Pouco depois, Martina também se revoltou e jogou água em Yoná, que estava no quarto. A sequência de provocações continuou quando Kathy Maravilha arremessou uma jarra cheia de água na cabeça da peoa, deixando-a completamente encharcada.

Carol dá selinho em Yoná e público pede expulsão

Durante uma das brigas, Carol deu um selinho em Yoná Sousa sem o consentimento da colega. Rapidamente, internautas apontaram que a ação poderia configurar assédio, o que colocaria Carol em risco de expulsão de “A Fazenda 17”. Nas redes sociais, o público relembrou o caso de Phellipe Haagensen, expulso de “A Fazenda 11” após beijar Hariany Almeida à força.

Carol recebe atendimento médico

Após o tumulto, Carol passou mal por ter bebido além do limite e precisou de atendimento médico. Os colegas ajudaram a Miss Bumbum, e, após alguns minutos, ela retornou à sede.

Dudu fala sobre a Roça

Em conversa com Yoná, Dudu revelou que Fernando está de olho em Duda. “O Fernando disse que o alvo dessa Roça é a Duda, por amizade com você e porque defendeu você”, contou ele.