Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dó

Em uma discussão intensa em “A Fazenda 17”, Nizam Hayek ameaçou revelar publicamente as mensagens de direct que recebia de Fernando Sampaio antes do confinamento. A equipe do participante atendeu ao recado e, na madrugada desta quarta-feira (15/10), compartilhou os prints, que mostravam mensagens como “lindo”, “vamos nos ver?” e reações de “foguinho” às fotos que o ex-BBB publicava nos stories.

Em uma das mensagens, Fernando escreveu: “Genética boa é outra coisa… Eu tava aplaudindo esse braço fibrado”. Pelo menos nos prints divulgados, Nizam não respondeu, apenas curtiu as mensagens. Em uma imagem em que Nizam mostrava os pés, o ator também fez elogios. A equipe ainda colocou a música “Obsessed”, de Mariah Carey, como trilha sonora ao expor os prints.

Veja as fotos

Reprodução: X
Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dóReprodução: X
Reprodução: X
Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dóReprodução: X
Reprodução: Record TV /X
Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dóReprodução: Record TV /X
Reprodução: Record TV /X
Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dóReprodução: Record TV /X

Durante a treta, Nizam debochou de Fernando e ameaçou: “Quer que eu fale pra minha equipe postar os directs que você me manda toda hora? Você quer?”. O ex-A Grande Conquista respondeu: “Pode postar”.

O conflito entre os dois começou no intervalo da formação da Roça, na noite de terça-feira (14/10). Fernando se revoltou, acusando Nizam de trair os colegas e de menosprezá-lo: “Riquinho de merda!”. Os ninjas precisaram intervir antes que a briga escalasse para uma agressão.

