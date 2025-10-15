Em uma discussão intensa em “A Fazenda 17”, Nizam Hayek ameaçou revelar publicamente as mensagens de direct que recebia de Fernando Sampaio antes do confinamento. A equipe do participante atendeu ao recado e, na madrugada desta quarta-feira (15/10), compartilhou os prints, que mostravam mensagens como “lindo”, “vamos nos ver?” e reações de “foguinho” às fotos que o ex-BBB publicava nos stories.

Em uma das mensagens, Fernando escreveu: “Genética boa é outra coisa… Eu tava aplaudindo esse braço fibrado”. Pelo menos nos prints divulgados, Nizam não respondeu, apenas curtiu as mensagens. Em uma imagem em que Nizam mostrava os pés, o ator também fez elogios. A equipe ainda colocou a música “Obsessed”, de Mariah Carey, como trilha sonora ao expor os prints.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dó Reprodução: X Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dó Reprodução: X Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dó Reprodução: Record TV /X Foguinho, cantadas e convites: a pedido de Nizam, equipe expõe prints de Fernando sem dó Reprodução: Record TV /X Voltar

Próximo

Durante a treta, Nizam debochou de Fernando e ameaçou: “Quer que eu fale pra minha equipe postar os directs que você me manda toda hora? Você quer?”. O ex-A Grande Conquista respondeu: “Pode postar”.

O conflito entre os dois começou no intervalo da formação da Roça, na noite de terça-feira (14/10). Fernando se revoltou, acusando Nizam de trair os colegas e de menosprezá-lo: “Riquinho de merda!”. Os ninjas precisaram intervir antes que a briga escalasse para uma agressão.