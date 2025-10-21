21/10/2025
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar “A Fazenda”

Escrito por Portal Leo Dias
“foi-proposital”:-gaby-spanic-confirma-que-agrediu-tamires-para-deixar-“a-fazenda”

A atriz Gaby Spanic participou do programa “Hoje em Dia” na manhã desta terça-feira (21/10) e, em sua primeira entrevista após ser expulsa de “A Fazenda 17”, confirmou que a agressão à colega Tàmires Assîs foi um ato premeditado para forçar sua saída do reality show.

A venezuelana alegou que não suportava mais a “violência” e a “energia pesada” do ambiente. Depois de semanas de sofrimento, que incluíram agressões verbais e crises que a fizeram quase enfartar, a estrela de “A Usurpadora” viu no tapa a única solução.

Gaby Spanic em "A Fazenda"
Edição mostra expulsão de Gaby Spanic e movimentação dos peões para a próxima roça
Tàmires e Gaby Spanic
Tàmires e Gaby Spanic
Gaby Spanic em "A Fazenda"
Gaby Spanic em "A Fazenda"
Reprodução/Record
Spanic pediu que a manauara devolvesse a agressão, mas não obteve sucesso.
Reprodução/Record
Spanic pediu que a manauara devolvesse a agressão, mas não obteve sucesso.
Reprodução: Record TV
Grave! Gaby Spanic ameaça desistir de "A Fazenda 17"

“Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência — nem para a Tàmires, nem para mim!”, confessou a atriz. Ela citou o tratamento dado a Tàmires, que sofria com cuspes e ataques verbais de outras peoas, e a violência de Fernando como fatores que a levaram ao limite.

Gaby Spanic justificou a atitude extrema como uma forma de protesto contra o comportamento de algumas confinadas que, segundo ela, agiam com “muita soberba” e se consideravam “donas da casa”. A atriz finalizou o depoimento indicando que a quebra de regra foi uma estratégia para preservar sua saúde e o jogo de sua equipe.

“Eu não aguentava mais violência… Eu acho que a minha equipe, que vou apoiar até o final, também tem direito de jogar limpo. Eles estavam jogando muito sujo”, concluiu.

