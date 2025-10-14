“Foi tudo bem constrangedor”, diz noiva de Yasmim Santos após expor crise

14/10/2025
Após a noiva de Yasmin Santos, a influenciadora Maria Ventura, afirmar nas redes sociais que “estava fora de mim”, na última segunda-feira (13/10), ela voltou para “encerrar o assunto”. A criadora de conteúdo havia dito que teve uma “decepção grande” e que teria terminado com a cantora.

“Olhem essa paz. Eu tô aqui na casa da minha família recebendo todo o respaldo e carinho, mas enfim, foi tudo bem constrangedor o que aconteceu, que merda. A vida dá dessas, né, quem mandou ser ansiosa e ter seguidor, acontece, mas é isso, finalizemos o assunto por aqui”, disse em vídeo gravado em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo e postado no Instagram. A influenciadora estava deitada na cama e de frente a uma paisagem de muito verde, árvores e montanhas.

Ela ainda reforçou e escreveu: “A repercussão que tomou. Finalizamos o assunto por aqui. Amo vocês.” Ainda ontem, Maria publicou um texto afirmando que tinha terminado o relacionamento com a artista, mas apagou em seguida. Ela também apareceu aos prantos, em uma live no TikTok, falando que foi decepcionada. A criadora de conteúdo também explicou que sofre de ansiedade e pânico.

Para o portal LeoDias, a assessoria de Yasmin declarou que elas estavam conversando, e Maria apontou a crise que estão vivendo no relacionamento. Também pediu desculpas a ela pela exposição.

Maria e Yasmin se conheceram em dezembro de 2023 e assumiram publicamente o namoro em abril de 2024. Em fevereiro de 2025, ficaram noivas e planejam se casar em 2026.

