Foo Fighters negocia por show grátis em Brasília; outras cidades estão na rota

Alô, nação roqueira! O Foo Fighters está com o Brasil na rota para 2026, e deve passar por algumas cidades brasileiras. A banda possui um acordo avançado com uma famosa produtora para levar a atual turnê para São Paulo. Além da capital paulista, o Distrito Federal é um destino provável. O portal LeoDias apurou que o grupo negocia por um show grátis em Brasília nos moldes de Madonna e Lady Gaga no Rio de Janeiro, conforme publicado primeiramente pelo portal Metrópoles.
A apresentação seria para o primeiro semestre do ano que vem. Além de São Paulo e Brasília, outras cidades estão em negociação para receberam a banda.
Ao Metrópoles, a informação foi divulgada pelo próprio governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O portal LeoDias recebeu uma confirmação de uma fonte da indústria musical. Para a apresentação grátis na capital federal, o custo viria por meio de investimento público misturado com patrocínio privado, assim como o “Todo Mundo no Rio”.
O Foo Fighters esteve pela última vez no Brasil em 2023, quando os roqueiros se apresentaram no The Town. Em 2022, eles eram headliners do Lollapalooza, mas cancelaram o show após a trágica morte do baterista Taylor Hawkins.
A vinda do Foo Fighters ao Brasil em 2026 também foi noticiada por José Norberto Flesch.