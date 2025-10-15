Foo Fighters negocia por show grátis em Brasília; outras cidades estão na rota

Alô, nação roqueira! O Foo Fighters está com o Brasil na rota para 2026, e deve passar por algumas cidades brasileiras. A banda possui um acordo avançado com uma famosa produtora para levar a atual turnê para São Paulo. Além da capital paulista, o Distrito Federal é um destino provável. O portal LeoDias apurou que o grupo negocia por um show grátis em Brasília nos moldes de Madonna e Lady Gaga no Rio de Janeiro, conforme publicado primeiramente pelo portal Metrópoles.

A apresentação seria para o primeiro semestre do ano que vem. Além de São Paulo e Brasília, outras cidades estão em negociação para receberam a banda.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Foo Fighters negocia show gratuito em Brasília, no Distrito Federal Reprodução Foo Fighters negocia show gratuito em Brasília, no Distrito Federal Reprodução Foo Fighters negocia show gratuito em Brasília, no Distrito Federal Reprodução Foo Fighters negocia show gratuito em Brasília, no Distrito Federal Reprodução Voltar

Próximo

Ao Metrópoles, a informação foi divulgada pelo próprio governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O portal LeoDias recebeu uma confirmação de uma fonte da indústria musical. Para a apresentação grátis na capital federal, o custo viria por meio de investimento público misturado com patrocínio privado, assim como o “Todo Mundo no Rio”.

O Foo Fighters esteve pela última vez no Brasil em 2023, quando os roqueiros se apresentaram no The Town. Em 2022, eles eram headliners do Lollapalooza, mas cancelaram o show após a trágica morte do baterista Taylor Hawkins.

A vinda do Foo Fighters ao Brasil em 2026 também foi noticiada por José Norberto Flesch.