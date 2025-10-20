20/10/2025
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Fora de “A Fazenda”, Fernando Sampaio bate boca e desrespeita apresentadora da Record

O clima ficou tenso durante a dinâmica “Fogueira da Fazenda” desta segunda-feira (20/10), no canal Link Podcast, do Grupo Record. Fernando Sampaio, recém-eliminado de “A Fazenda 17”, se desentendeu ao vivo com a apresentadora Mônica Fonseca. O ator, conhecido por seu temperamento explosivo dentro do reality rural, não gostou de ser confrontado sobre sua postura com as mulheres na atração milionária e reagiu de forma ríspida à jornalista.

Tudo começou quando Mônica opinou que Fernando “passou do ponto”, citando situações com as mulheres dentro da sede. A provocação foi suficiente para tirar o ex-peão do sério: “Se eu fosse com você para um jogo desse aí, com certeza a gente ia ver”, respondeu o ator, em tom de ironia.

A apresentadora tentou conduzir a conversa de forma profissional, explicando que aquele era o momento para ele refletir sobre seus erros e atitudes: “Aqui seria o momento de você chegar e dizer assim: ‘Gente, a minha estratégia era essa. Tentei, não consegui, estou arrependido’. Só que o que eu vejo é o Fernando que saiu do jogo e ainda pensa que está numa dinâmica de apontamento. Você está numa entrevista!”, disse Mônica.

Porém, Fernando manteve a defensiva: “Mônica, vocês estão me encurralando. Todas as pessoas são encurraladas aqui, está tudo certo. Você fala que eu fui para cima de mulheres e quer que eu te responda. Ô, meu amor, eu não vou fazer o que você quer, Mônica”, rebateu. Em seguida, o ator elevou o tom ao responder a uma nova observação da apresentadora: “Eu estive no ‘Domingo Espetacular’, um programa gigantesco desta casa que é maravilhoso, que fez uma entrevista maravilhosa comigo. Aqui também é bom, aqui também é bom”, disse ele, em tom de deboche ao podcast.

Visivelmente desconfortável, Mônica tentou encerrar o embate com elegância: “Perdão, viu, gente?”, disse, em meio à tensão no estúdio.

A discussão rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas se dividiram. Enquanto parte do público defendeu a postura firme de Mônica Fonseca, outros acharam que Fernando foi provocado durante a entrevista.

A participação do ex-peão reforça o clima de polêmica que tem marcado as eliminações desta edição de “A Fazenda 17”, em que os confrontos continuam rendendo mesmo fora do confinamento.

