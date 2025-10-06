Fora do ar! Clientes de Itaú, Nubank e Bradesco relatam falhas em pagamentos

Clientes de diversos bancos, incluindo Itaú, Nubank, Bradesco e Santander, relataram dificuldades para realizar pagamentos de boletos nesta segunda-feira (6). As queixas se concentraram principalmente no início da tarde, em meio ao alto volume de transações típico do quinto dia útil do mês — data em que a maioria das empresas realiza o pagamento de salários.

De acordo com o site Downdetector, que monitora notificações de falhas em plataformas digitais, o Nubank registrou cerca de 152 reclamações por volta das 11h. No mesmo horário, o Itaú somava 144 registros e o Bradesco, 92.

Nas redes sociais, clientes relataram mensagens de erro, lentidão e dificuldades para concluir transações. O Itaú respondeu a alguns usuários no X (antigo Twitter), afirmando ter identificado uma “indisponibilidade momentânea” e que as equipes já trabalham para solucionar o problema.

O Nubank também se pronunciou, dizendo estar ciente das falhas e que elas seriam provocadas por um problema externo à sua plataforma. A instituição afirmou ainda que busca soluções para restabelecer o funcionamento normal dos pagamentos.

O Banco do Brasil, por outro lado, informou que “as transações em todos os canais de atendimento funcionam normalmente nesta segunda-feira”.

A legislação trabalhista brasileira (CLT) determina que os salários sejam pagos até o quinto dia útil de cada mês — o que torna a data um dos períodos de maior movimento no sistema bancário.

Com informações do Globo