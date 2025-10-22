Foragida é presa no Acre após série de ataques a outras mulheres e tentar matar rival em bar

A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira (21) uma mulher identificada como A.M.L.S., de 25 anos, no município de Porto Walter, interior do Acre. Ela estava foragida da Justiça e possuía dois mandados de prisão em aberto. A prisão ocorreu em sua residência, localizada no bairro Maloca.

Segundo as investigações, A.M.L.S. é suspeita de envolvimento em atos de violência contra mulheres na região. O caso mais recente ocorreu no domingo (19), por volta das 23h30, quando ela, junto ao marido, G.R.N., e um terceiro indivíduo identificado como E.L.S., conhecido como “Nena”, teria invadido um bar armada com facas à procura de uma mulher, que conseguiu se esconder no banheiro. O trio fugiu antes da chegada da polícia, acionada por clientes do local.

Durante a ação policial desta terça, estavam na residência A.M.L.S., o marido e duas crianças pequenas, que ficaram sob os cuidados do pai. Com a autorização do companheiro, os policiais realizaram buscas no imóvel e apreenderam três celulares (dois da marca Samsung e um Motorola), uma balança de precisão, uma faca tipo punhal, R$ 124 em dinheiro e um pano com diversas semi-joias sem comprovação de origem.

A.M.L.S. foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo a PM, ela não apresentava lesões e teve seus direitos garantidos durante todo o procedimento.

A Polícia Civil continua investigando a possível participação do grupo em outras ocorrências na região e a origem dos itens apreendidos.