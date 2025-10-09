09/10/2025
Foragido da Bahia acusado de matar a própria mãe é executado por falsos policiais no Acre

De acordo com informações da polícia, Michael tinha um mandado de prisão em aberto no estado da Bahia

O foragido da Justiça Michael John Damascena de Almeida, de 33 anos, foi executado a tiros após ter a casa invadida por cinco homens encapuzados que se passaram por policiais, na noite desta quarta-feira (8), no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Caso aconteceu em Assis Brasil/Foto: Reprodução

De acordo com informações da polícia, Michael tinha um mandado de prisão em aberto no estado da Bahia, onde era acusado de envolvimento em um homicídio que vitimou a própria mãe. Após a decretação da prisão e a emissão do mandado, ele fugiu para o Peru, mas costumava retornar a Assis Brasil — município localizado na região de fronteira —, onde se escondia na casa de uma mulher com quem mantinha um relacionamento.

A Polícia Civil foi acionada, isolou a área do crime e solicitou a perícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Assis Brasil. No entanto, a ausência de um delegado efetivo na região pode prejudicar as diligências e dificultar a identificação e elucidação do crime. A falta de estrutura policial tem contribuído para o aumento dos índices de violência no município. A população vive com medo e sob constante sensação de insegurança.

