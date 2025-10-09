Foragido da Bahia acusado de matar a própria mãe é executado por falsos policiais no Acre

O foragido da Justiça Michael John Damascena de Almeida, de 33 anos, foi executado a tiros após ter a casa invadida por cinco homens encapuzados que se passaram por policiais, na noite desta quarta-feira (8), no município de Assis Brasil, no interior do Acre.
De acordo com informações da polícia, Michael tinha um mandado de prisão em aberto no estado da Bahia, onde era acusado de envolvimento em um homicídio que vitimou a própria mãe. Após a decretação da prisão e a emissão do mandado, ele fugiu para o Peru, mas costumava retornar a Assis Brasil — município localizado na região de fronteira —, onde se escondia na casa de uma mulher com quem mantinha um relacionamento.
A Polícia Civil foi acionada, isolou a área do crime e solicitou a perícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Assis Brasil. No entanto, a ausência de um delegado efetivo na região pode prejudicar as diligências e dificultar a identificação e elucidação do crime. A falta de estrutura policial tem contribuído para o aumento dos índices de violência no município. A população vive com medo e sob constante sensação de insegurança.