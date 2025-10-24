Foragido da Justiça do Acre por tráfico de drogas é preso em abordagem da PRF no Maranhão

Um homem de 35 anos, condenado por tráfico de drogas no Acre, foi preso na manhã desta sexta-feira (24) durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Nova Olinda do Maranhão.

Segundo a PRF, o motorista trafegava pela BR-316 e, ao perceber a presença de uma viatura policial, tentou evitar a fiscalização entrando em um posto de combustível e retornando pela rodovia. A atitude suspeita chamou a atenção dos agentes, que realizaram o acompanhamento e abordaram o veículo.

Durante a verificação dos documentos, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pelo Tribunal de Justiça do Acre em setembro de 2021, após condenação definitiva por tráfico de drogas.

Cumprindo a ordem judicial, a PRF deu voz de prisão ao condutor, que foi levado para a Delegacia Regional de Zé Doca, onde ficou à disposição da Justiça.