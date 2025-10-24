24/10/2025
Foragido da Justiça do Acre por tráfico de drogas é preso em abordagem da PRF no Maranhão

Cumprindo ordem judicial, a PRF deu voz de prisão ao condutor, que foi levado para uma Delegacia Regional

Um homem de 35 anos, condenado por tráfico de drogas no Acre, foi preso na manhã desta sexta-feira (24) durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Nova Olinda do Maranhão.

Durante a verificação dos documentos, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem | Foto: PRF

Segundo a PRF, o motorista trafegava pela BR-316 e, ao perceber a presença de uma viatura policial, tentou evitar a fiscalização entrando em um posto de combustível e retornando pela rodovia.  A atitude suspeita chamou a atenção dos agentes, que realizaram o acompanhamento e abordaram o veículo.

Durante a verificação dos documentos, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pelo Tribunal de Justiça do Acre em setembro de 2021, após condenação definitiva por tráfico de drogas.

Cumprindo a ordem judicial, a PRF deu voz de prisão ao condutor, que foi levado para a Delegacia Regional de Zé Doca, onde ficou à disposição da Justiça.

