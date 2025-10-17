Foragido, homem é condenado a 16 anos de prisão por matar a ex em 1997

17/10/2025
Oréu Tamiro do Nascimento foi condenado, em julgamento realizado nessa terça-feira (14/10), a 16 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, por matar Ranusa Pereira da Silva, cometido em maio de 1997. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina (a 645 km de Cuiabá). Os jurados acolheram integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público, condenando o acusado por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), o crime foi motivado pelo inconformismo do réu diante de uma ação judicial de investigação de paternidade e pedido de pensão alimentícia movida pela vítima. Tamiro e Ranusa mantiveram um relacionamento amoroso e tiveram um filho que, à época dos fatos, tinha 11 meses.

Leia a reportagem completa no RD News, parceiro do Metrópoles.

