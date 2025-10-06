06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Foragido, líder das “influencers do bagulho” curte a vida no exterior

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
foragido,-lider-das-“influencers-do-bagulho”-curte-a-vida-no-exterior

Considerado foragido desde abril do ano passado e agora condenado em primeira instância, Rodrigo dos Santos Martins, 32 anos, sempre cultivou um gosto que chamava atenção até mesmo dentro do submundo do crime: a ostentação.

paixonado por carros superesportivos e motos de alta performance, o chefe da organização criminosa desmantelada na operação Refil Verde, da Polícia Civil do Distrito Federal, desfilava em cidades badaladas, como Hollywood, em Los Angeles (EUA), pilotando modelos como Mustang, BMW e outros veículos que faziam parte de sua coleção milionária.

Ao lado da companheira, Yasmin Nadai Martins, 30, Rodrigo parecia viver uma vida de celebridade internacional. O casal viajava com frequência para os Estados Unidos e países da Europa, hospedava-se em endereços exclusivos e, discretos nas redes sociais, preferia exibir seu luxo em círculos privados. Em viagens internacionais, evitava aeroportos brasileiros, optando por rotas alternativas em fronteiras para escapar dos radares da polícia.

Leia também

Se Rodrigo segue foragido, Yasmin foi capturada. A companheira do traficante foi presa pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) em Frankfurt, na Alemanha, no dia 18 de junho deste ano. Ela residia na Suíça, mantinha alto padrão de vida e, segundo as investigações, exercia papel estratégico no esquema criminoso: gerenciava o fluxo milionário de recursos provenientes do tráfico internacional de drogas e da venda de óleo de THC, disfarçado em refis de cigarros eletrônicos.

11 imagensFechar modal.1 de 11

Material cedido ao Metrópoles2 de 11

Material cedido ao Metrópoles3 de 11

Material cedido ao Metrópoles4 de 11

Material cedido ao Metrópoles5 de 11

Material cedido ao Metrópoles6 de 11

Material cedido ao Metrópoles7 de 11

Material cedido ao Metrópoles8 de 11

Material cedido ao Metrópoles9 de 11

Material cedido ao Metrópoles10 de 11

Material cedido ao Metrópoles11 de 11

Material cedido ao Metrópoles

Império digital

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), apurou que Yasmin movimentava grandes quantias para fora do país, parte delas convertidas em bitcoins, dificultando o rastreio pelas autoridades. Antes da deflagração da operação, em abril de 2024, o casal estava próximo de conquistar cidadania italiana — um passo que poderia blindar suas atividades no continente europeu.

O casal do crime não atuava sozinho. Rodrigo e Yasmin eram os líderes de uma rede composta por influenciadoras digitais do Distrito Federal, também condenadas na mesma operação. O grupo utilizava redes sociais, sites e aplicativos de mensagens internacionais para comercializar os produtos ilícitos.

As influenciadoras contratadas amplificavam as vendas ao divulgar, em seus perfis no Instagram, os refis contendo extrato de maconha com alto teor de THC, sob a fachada de supostos medicamentos naturais. As movimentações financeiras eram ocultadas por meio de contas bancárias de terceiros e empresas fantasmas, garantindo a lavagem do dinheiro.

Condenações

A investigação da Cord, em parceria com a Polícia Federal, resultou na expedição de mandados de prisão incluídos na Lista Vermelha da Interpol (Red Notice), após solicitação feita pelo Escritório Central Nacional em Brasília.

A ofensiva policial cumpriu sete mandados de prisão e 12 de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O esquema desmantelado respondia por crimes de lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e crimes contra a saúde pública.

O casal do crime

Enquanto Yasmin permanece presa na Europa, Rodrigo continua foragido. A imagem de ambos contrasta com a discrição mantida online: fora das redes sociais, viviam em meio a carros luxuosos, viagens internacionais e planos de cidadania europeia, sustentados por um império criminoso que se utilizava da internet para expandir o tráfico.

O destino do casal de traficantes ainda reserva capítulos incertos, mas a ostentação que marcou a vida de Rodrigo Martins pode ser a mesma que, no fim, ajudará a acelerar sua captura.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost