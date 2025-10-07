07/10/2025
Universo POP
“Forçando”, diz Day Magalhães sobre vídeo de Vini Jr. com Virginia

Escrito por Metrópoles
As redes sociais ficaram em polvorosa após a modelo brasileira Day Magalhães revelar as conversas íntimas que vinha mantendo com Vini Jr. há meses, inclusive quando Virginia Fonseca estava hospedada na casa do jogador, em Madrid, na Espanha.

Após toda a exposição, a coluna Fábia Oliveira conversou com a loira, com exclusividade. Durante o bate-papo, ela afirmou que a influenciadora forçou a barra para que o atleta gravasse uma dancinha ao seu lado para as redes sociais.

Ficamos algumas vezes. Não tinha esperança de se tornar algo sério. Sempre tentei ser o máximo discreta, mas ficamos sempre no off. Porém, ela [Virginia Fonseca] exagerou um pouco, forçando algo [a gravação do vídeo]. E ele exagerou comigo porque estávamos cada vez mais próximos”, declarou ela, que mandou um print exclusivo para a coluna.

A relação de Virginia Fonseca e Vini Jr.

Ainda durante a entrevista, Day Magalhães contou que não interage muito nas redes sociais e não havia conversado com o atleta sobre os rumores de que estaria rolando um romance entre ele e Virginia Fonseca.

“Não conversamos sobre isso porque eu não imaginei que isso fosse adiante. Eu não acompanho muito as redes sociais. Geralmente, apenas posto fotos na minha página, mas não interajo muito”, disse, confirmando que ficou chateada por conta da publicação da dancinha.

Como fica o affair

Questionada se ela e Vini Jr. já haviam conversado após o vazamento dos prints, Day Magalhães recordou: “Ele me ligou várias vezes e mandou mensagem, mas resolvi não atender. Estávamos na chamada de vídeo quando as conversas vazaram”, contou, antes de completar:

“Aguardando um pouco para conversar com ele, até porque éramos próximos e nos damos muito bem. Ele é uma pessoa muito tranquila. Sempre combinamos de continuar assim [no off] até nos conhecermos melhor”, detalhou.

Em seguida, a modelo falou sobre o futuro da relação com o jogador: “Agora está em aberto. Só o tempo [vai dizer se continuam ou não], até eu conversar com ele novamente”, pontuou.

