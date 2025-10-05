Fórmula 1: McLaren é campeã de construtores após o GP de Singapura

A Fórmula 1 tem uma nova campeã no torneio de construtores. A McLaren se sobressaiu neste domingo (5/10) e ficou com o título entre as escuderias. Esse foi o 10º troféu da equipe inglesa nesta categoria do automobilismo. Vale lembrar que ainda faltam seis corridas para o fim da temporada.
O time Papaya é dominante na temporada 2025. Foram 12 vitórias em 17 corridas até aqui, com direito a sete dobradinhas. O vencedor do circuito foi George Russell, da Mercedes. Max Verstappen, da Red Bull Racing, e Lando Norris, da McLaren, fecharam o pódio.
CONSTRUCTORS’ WORLD CHAMPIONS 2025 #McLaren pic.twitter.com/EjM0gMmkH1
— McLaren (@McLarenF1) October 5, 2025
3 imagensFechar modal.1 de 3
Oscar Piastri é o atual líder do mundial de Fórmula 1.
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images2 de 3
Norris é o vice-líder do campeonato.
Mark Thompson/Getty Images3 de 3
McLaren lidera o mundial de construtores.
Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ficou na 17ª posição. Confira a classificação completa:
1º: George Russel (Mercedes)
2º: Max Verstappen (Red Bull Racing)
3º: Lando Norris (McLaren)
4º: Oscar Piastri (McLaren)
5º: Kimi Antonelli (Mercedes)
6º: Charles Lecrerc (Ferrari)
7º: Lewis Hamilton (Ferrari)
8º: Fernando Alonso (Aston Martin)
9º: Oliver Bearman (Haas)
10º: Carlos Sainz (Williams)
11º: Isack Hadjar (Racing Bulls)
12º: Yuki Tsunoda (Red Bull)
13º: Lance Stroll (Aston Martin)
14º: Alexander Albon (Williams)
15º: Liam Lawson (Racing Bulls)
16º: Franco Colapinto (Alpine)
17º: Gabriel Bortoleto (Sauber)
18º: Esteban Ocon (Haas)
19º: Nico Hülkenberg (Sauber)
20º: Pierre Gasly (Alpine)