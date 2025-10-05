05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Fórmula 1: McLaren é campeã de construtores após o GP de Singapura

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
formula-1:-mclaren-e-campea-de-construtores-apos-o-gp-de-singapura

A Fórmula 1 tem uma nova campeã no torneio de construtores. A McLaren se sobressaiu neste domingo (5/10) e ficou com o título entre as escuderias. Esse foi o 10º troféu da equipe inglesa nesta categoria do automobilismo. Vale lembrar que ainda faltam seis corridas para o fim da temporada.

O time Papaya é dominante na temporada 2025. Foram 12 vitórias em 17 corridas até aqui, com direito a sete dobradinhas. O vencedor do circuito foi George Russell, da Mercedes. Max Verstappen, da Red Bull Racing, e Lando Norris, da McLaren, fecharam o pódio.

CONSTRUCTORS’ WORLD CHAMPIONS 2025 🏆🧡#McLaren pic.twitter.com/EjM0gMmkH1

— McLaren (@McLarenF1) October 5, 2025

3 imagensNorris é o vice-líder do campeonato.McLaren lidera o mundial de construtores.Fechar modal.1 de 3

Oscar Piastri é o atual líder do mundial de Fórmula 1.

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images2 de 3

Norris é o vice-líder do campeonato.

Mark Thompson/Getty Images3 de 3

McLaren lidera o mundial de construtores.

Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ficou na 17ª posição. Confira a classificação completa:

1º: George Russel (Mercedes)
2º: Max Verstappen (Red Bull Racing)
3º: Lando Norris (McLaren)
4º: Oscar Piastri (McLaren)
5º: Kimi Antonelli (Mercedes)
6º: Charles Lecrerc (Ferrari)
7º: Lewis Hamilton (Ferrari)
8º: Fernando Alonso (Aston Martin)
9º: Oliver Bearman (Haas)
10º: Carlos Sainz (Williams)
11º: Isack Hadjar (Racing Bulls)
12º: Yuki Tsunoda (Red Bull)
13º: Lance Stroll (Aston Martin)
14º: Alexander Albon (Williams)
15º: Liam Lawson (Racing Bulls)
16º: Franco Colapinto (Alpine)
17º: Gabriel Bortoleto (Sauber)
18º: Esteban Ocon (Haas)
19º: Nico Hülkenberg (Sauber)
20º: Pierre Gasly (Alpine)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost