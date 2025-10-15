15/10/2025
Fórmula 1: Mercedes define futuro e renova com Russell e Antonelli para 2026

A Mercedes encerrou a incerteza sobre o futuro de sua dupla de pilotos para temporada 2026 da Fórmula 1. Nesta quarta-feira (15/10), a equipe confirmou a renovação dos contratos de George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Os vínculos, que se encerrariam no fim de 2025, foram estendidos, embora a equipe não tenha divulgado a nova duração.

Com o anúncio, a escuderia garante estabilidade para as próximas temporadas e reforça a aposta em dois talentos formados na própria base. Para Toto Wolff, chefe das Flechas de Prata, o acordo era apenas “uma questão de tempo”.

A permanência de Russell põe fim à principal novela do mercado de pilotos para 2025. O britânico era o nome mais cobiçado entre os pilotos com contrato no fim, e rumores sobre uma possível saída ganharam força com as especulações envolvendo Max Verstappen e uma eventual transferência da Red Bull. No entanto, o neerlandês não pôde acionar sua cláusula de performance e permanecerá em Milton Keynes por, ao menos, mais uma temporada.

George Russell chegou à Mercedes em 2022 após três anos na Williams. O piloto já fazia parte da academia da equipe desde o início da carreira. Em Brackley, ele somou cinco vitórias, sete pole positions e 22 pódios, além de superar Lewis Hamilton nos campeonatos de 2022 e 2024.

Com a saída de Hamilton, a vaga foi assumida por Andrea Kimi Antonelli. O italiano, tornou-se o terceiro piloto mais jovem da história a subir ao pódio e vem sendo tratado como uma das maiores promessas da nova geração.

