Fortaleza contabiliza média de público mais alta do nordeste nos últimos 10 anos

O Fortaleza é dono da quinta maior média de público no Brasil nos últimos dez anos, segundo levantamento realizado pelo 365Scores. O Leão registra uma média de público 25.071 torcedores em 268 partidas como mandante. Quinto lugar, a melhor colocação entre os times do Nordeste.

O feito é ainda mais notável ao superar clubes como Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Atlético-MG, por exemplo. Os únicos que ficaram à frente foram Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Na atual temporada do Campeonato Brasileiro, o clube mantém uma média de 23.870 espectadores e uma arrecadação bruta de cerca de R$375 mil por partida.

“A torcida do Fortaleza sempre esteve ao lado do time e essa paixão do Tricolor emocionou o Brasil e a América do Sul com festas grandiosas nas arquibancadas. Ser a quinta maior média de público no Brasil na última década é um grande feito para o Fortaleza, é uma história que nunca será apagada. Ficamos muito emocionados com a presença significativa da Nação Tricolor nos últimos anos, em que também pudemos atingir campanhas e marcos inesquecíveis”, declarou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Com a meta de atrair cada vez mais público para o estádio e reforçando a importância do apoio da torcida na recuperação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza realizou uma ação especial com a distribuição de 100 camisas em diversos setores da Arena Castelão nos últimos três jogos como mandante.

Além disso, o clube segue investindo na fidelização e no aumento de sua base de apoio, tendo ultrapassado a marca de 60 mil sócios-torcedores. Recentemente, lançou o programa “Pra Todo Tricolor”, um plano gratuito que oferece acesso a três jogos por temporada. Esta iniciativa é um passo estratégico para reforçar a ligação com a torcida, peça fundamental para o sucesso do Leão do Pici.