Fortaleza segura pressão do Flamengo e volta a vencer no Brasileirão

Em confronto da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Flamengo se enfrentaram na noite deste sábado (25/10). Atuando com o apoio da torcida, o Leão marcou no primeiro tempo, segurou a pressão no restante da partida e venceu por 1 x 0, com gol marcado por Breno Lopes.

Com o resultado, o Flamengo continua na vice-liderança da Série A do Brasileirão, com 61 pontos. O Rubro-negro perdeu a chance de dormir na liderança da competição nacional. Já o Fortaleza subiu para a 18ª colocação, com 27 pontos, porém, segue na zona de rebaixamento.

O jogo

O confronto entre Fortaleza e Flamengo começou muito agitado, com as duas equipes buscando o ataque. Enquanto o Flamengo tentava abrir o marcador, os donos da casa aproveitavam o contra-ataque. E foi assim que o placar foi aberto no Estádio Castelão.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Herrera puxou contra-ataque e tocou para Breno Lopes. O atacante chutou cruzado de fora da área, sem chances para Rossi: 1 x 0. O Fortaleza teve um gol anulado no meio da etapa inicial, mas a arbitragem marcou impedimento de Breno Lopes.

No segundo tempo, o Flamengo tratou de partir para cima do Fortaleza em busca do empate. Brigando na parte de cima da tabela, uma derrota pesaria na briga do título do Brasileirão. Porém, o Rubro-negro, mesmo com mais posse de bola, havia levado perigo somente uma vez ao gol de Brenno, após finalização de Arrascaeta aos 24 minutos.

Após esse lance, o Flamengo cresceu muito mais no confronto e começou a empilhar várias chances claras de gol. Porém, mesmo com a pressão em cima do Fortaleza, a rede não foi balançada novamente no Estádio Castelão.

Próximas partidas

O Fortaleza volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (3/11). Pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, a equipe enfrenta o Santos na Vila Belmiro, às 20h. Já o Flamengo volta as atenções para a semifinal da Libertadores. Na quarta-feira (29/10), o Rubro-negro visita o Racing, às 21h30.