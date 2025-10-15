fortaleza-x-vasco:-onde-assistir-ao-jogo-pelo-campeonato-brasileiro

O Fortaleza recebe o Vasco, nesta quarta-feira (15/10), às 21h30, em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto será realizado na Arena Castelão.

Na zona de rebaixamento, o Fortaleza tem apenas 24 pontos no campeonato e precisa da vitória para tentar escapar da briga contra a degola. Já o Vasco figura na 11ª posição, com 33 pontos, e busca o triunfo para se aproximar na primeira metade da tabela.

Prováveis escalações

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Rossetto e Pochetinno; Breno Lopes, Lucero e Herrera.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Tchê Tchê), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Barros) e Coutinho; Andrés Gómez (Vegetti), Nuno Moreira e Rayan.

Onde assistir

O duelo entre Fortaleza e Vasco, pela 28ª rodada do Brasileirão, terá transmissão em TV aberta (Globo) e pay-per-view (Premiere).