Universo POP
Foto: Ana Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe baba

Escrito por Metrópoles
foto:-ana-castela-posa-para-as-redes-sociais-e-ze-felipe-baba

Ana Castela está em turnê por Portugal e resolveu convocar seus fãs por lá. A Boiadeira publicou um álbum no Instagram, nesta sexta-feira (24/10), e causou um alvoroço nos comentários, inclusive recebeu elogio do namorado, Zé Felipe.

“Porto, já sabem como é né? 💗🇵🇹 Hoje é pra tremer tudo de novo! Bora fazer históriaaa”, convocou ela. Em seguida, o cantor reagiu: “Lindaaa ❤”, afirmou.

A publicação fez tanto sucesso que, em menos de uma hora, ultrapassou as 133 mil reações e quase chegou aos 2,6 mil comentários. Antes dos show, ela ainda foi conhecer Fátima e mostrou os detalhes para os seguidores os stories.

Confirmação do namoro

Zé Felipe colocou um ponto-final ao mistério envolvendo o namoro dele com Ana Castela. O cantor abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na noite de segunda-feira (20/10), e foi questionado sobre o romance com a Boiadeira.

Nos stories, uma fã quis saber se o filho de Leonardo estava namorando a cantora. No fundo da imagem, ele apareceu fazendo sinal de positivo com os polegares. Babado! A coluna deseja felicidade aos pombinhos.

Momento íntimo

“Feliz”. Foi assim que Ana Castela afirmou estar se sentindo em uma postagem no Instagram, na última segunda-feira (20/10), quando compartilhou com seus fãs diversas fotos e vídeo, incluindo um momento fofo ao lado de Zé Felipe, em que os dois dormem abraçadinhos.

“Happy [feliz, em tradução livre]”, escreveu a Boiadeira na legenda. Nos comentários, o cantor derreteu-se: “Tão lindaaa 🥰🥰”, afirmou.

Pais dela são contra?

A cantora Ana Castela se pronunciou, na segunda-feira (20/10), e rebateu comentários relacionados ao seu romance com o cantor sertanejo Zé Felipe. Rumores nas redes sociais afirmavam que os pais da Boiadeira seriam contra o seu namoro com o ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca. A famosa se manifestou, irritada.

Os boatos começaram por conta do antigo relacionamento do filho de Leonardo. Vale lembrar que Zé Felipe, de 27 anos, já é pai de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, que completa 3 anos na próxima quarta-feira (22/10), e José Leonardo, de 1, frutos do seu casamento de cinco anos com Virginia Fonseca.

Nas redes, Ana Castela rebateu os rumores e negou qualquer tipo de problema. Irritada, ela respondeu a uma postagem no Instagram e disse que os boatos são falsos. “De onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merda, agora sobre os meus pais… Isso é mentira. O pix caiu, e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, escreveu.

Bronca?

Ana Castela e Zé Felipe já não escondem mais a paixão e continuam trocando declarações de amor públicas. Desta vez, os pombinhos ganharam até uma bronca bem-humorada do “sogrão”. O casal passou o último domingo (19/10) reunido com amigos e familiares na casa da cantora, em um churrasco animado, e chamou atenção pelos beijos apaixonados.

Enquanto os dois trocavam carícias, Rodrigo Castela, pai da Boiadeira, não perdeu a chance de brincar com a situação. Em um vídeo gravado por um dos convidados, ele aparece repreendendo de leve o casal: “Que melação!”, dispara, arrancando risadas. “Não tem respeito com a gente”, completa, em tom de brincadeira.

Também no domingo (19/10), o casal participou do programa Domingo Legal, do SBT. Na atração, Zé Felipe aproveitou uma brincadeira para se declarar à cantora Ana Castela. Ao ver um miniglobo terrestre, o sertanejo declarou: “Quero conhecer o mundo ao seu lado”.

