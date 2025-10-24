Foto: Ana Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe baba

Ana Castela está em turnê por Portugal e resolveu convocar seus fãs por lá. A Boiadeira publicou um álbum no Instagram, nesta sexta-feira (24/10), e causou um alvoroço nos comentários, inclusive recebeu elogio do namorado, Zé Felipe.
“Porto, já sabem como é né? Hoje é pra tremer tudo de novo! Bora fazer históriaaa”, convocou ela. Em seguida, o cantor reagiu: “Lindaaa ”, afirmou.
24 imagensFechar modal.1 de 24
Ana Castela posou nos bastidores de sua turnê por Portugal
Instagram/Reprodução 2 de 24
Após confirmação do namoro, Ana Castela presenteia filhos de Zé Felipe
Instagram/Reprodução3 de 24
Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia, posa com a boneca que ganhou de Ana Castela
Instagram/Reprodução4 de 24
Fim do mistério! Zé Felipe confirma namoro com Ana Castela
Instagram/Reprodução5 de 24
Ana Castela mostra Zé Felipe na hora do café da manhã
Instagram/Reprodução6 de 24
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Reprodução/Instagram/@letaccilo7 de 24
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Reprodução/Instagram/@letaccilo8 de 24
Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados
Instagram/Reprodução9 de 24
Ana Castela e Zé Felipe
Reprodução/Instagram @poliana10 de 24
Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira
@zefelipe/Instagram/Reprodução11 de 24
Ana Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe baba
Instagram/Reprodução 12 de 24
Ana Castela compartilha momento fofo ao lado de Zé Felipe
Instagram/Reprodução13 de 24
Veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT
Instagram/Reprodução14 de 24
Ana Castela e Zé Felipe surgem com anéis parecidos e agitam a web
Instagram/Reprodução15 de 24
Web repara que Ana Castela e Zé Felipe usam alianças combinando
Reprodução/Instagram16 de 24
Internautas reparam suposta aliança de compromisso no dedo de Zé Felipe em foto com Ana Castela
Reprodução/Instagram17 de 24
Internautas reparam suposta aliança de compromisso no dedo de Zé Felipe em foto com Ana Castela
Reprodução/Instagram18 de 24
Internautas reparam suposta aliança de compromisso no dedo de Zé Felipe em foto com Ana Castela
Reprodução/Instagram19 de 24
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Reprodução/Instagram/@letaccilo20 de 24
Zé Felipe e Ana Castela
Instagram/Reprodução21 de 24
Zé Felipe e Ana Castela
Reprodução/Redes sociais22 de 24
Zé Felipe e Ana Castela
Reprodução/Instagram @zefelipe23 de 24
Ana Castela e Zé Felipe
Reprodução/Redes Sociais24 de 24
Ana Castela e Zé Felipe
Reprodução/Instagram
A publicação fez tanto sucesso que, em menos de uma hora, ultrapassou as 133 mil reações e quase chegou aos 2,6 mil comentários. Antes dos show, ela ainda foi conhecer Fátima e mostrou os detalhes para os seguidores os stories.
Confirmação do namoro
Zé Felipe colocou um ponto-final ao mistério envolvendo o namoro dele com Ana Castela. O cantor abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na noite de segunda-feira (20/10), e foi questionado sobre o romance com a Boiadeira.
Leia também
-
Fim do mistério! Zé Felipe revela status de romance com Ana Castela
-
Foto: Ana Castela compartilha momento íntimo ao lado de Zé Felipe
-
Zé Felipe oficializa namoro com Ana Castela e posta foto de beijo
-
Após confirmação do namoro, Ana Castela presenteia filhos de Zé Felipe
Nos stories, uma fã quis saber se o filho de Leonardo estava namorando a cantora. No fundo da imagem, ele apareceu fazendo sinal de positivo com os polegares. Babado! A coluna deseja felicidade aos pombinhos.
Momento íntimo
“Feliz”. Foi assim que Ana Castela afirmou estar se sentindo em uma postagem no Instagram, na última segunda-feira (20/10), quando compartilhou com seus fãs diversas fotos e vídeo, incluindo um momento fofo ao lado de Zé Felipe, em que os dois dormem abraçadinhos.
“Happy [feliz, em tradução livre]”, escreveu a Boiadeira na legenda. Nos comentários, o cantor derreteu-se: “Tão lindaaa ”, afirmou.
Pais dela são contra?
A cantora Ana Castela se pronunciou, na segunda-feira (20/10), e rebateu comentários relacionados ao seu romance com o cantor sertanejo Zé Felipe. Rumores nas redes sociais afirmavam que os pais da Boiadeira seriam contra o seu namoro com o ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca. A famosa se manifestou, irritada.
Os boatos começaram por conta do antigo relacionamento do filho de Leonardo. Vale lembrar que Zé Felipe, de 27 anos, já é pai de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, que completa 3 anos na próxima quarta-feira (22/10), e José Leonardo, de 1, frutos do seu casamento de cinco anos com Virginia Fonseca.
Nas redes, Ana Castela rebateu os rumores e negou qualquer tipo de problema. Irritada, ela respondeu a uma postagem no Instagram e disse que os boatos são falsos. “De onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merda, agora sobre os meus pais… Isso é mentira. O pix caiu, e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, escreveu.
Bronca?
Ana Castela e Zé Felipe já não escondem mais a paixão e continuam trocando declarações de amor públicas. Desta vez, os pombinhos ganharam até uma bronca bem-humorada do “sogrão”. O casal passou o último domingo (19/10) reunido com amigos e familiares na casa da cantora, em um churrasco animado, e chamou atenção pelos beijos apaixonados.
Enquanto os dois trocavam carícias, Rodrigo Castela, pai da Boiadeira, não perdeu a chance de brincar com a situação. Em um vídeo gravado por um dos convidados, ele aparece repreendendo de leve o casal: “Que melação!”, dispara, arrancando risadas. “Não tem respeito com a gente”, completa, em tom de brincadeira.
Também no domingo (19/10), o casal participou do programa Domingo Legal, do SBT. Na atração, Zé Felipe aproveitou uma brincadeira para se declarar à cantora Ana Castela. Ao ver um miniglobo terrestre, o sertanejo declarou: “Quero conhecer o mundo ao seu lado”.