Foto: Ana Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe baba

Ana Castela está em turnê por Portugal e resolveu convocar seus fãs por lá. A Boiadeira publicou um álbum no Instagram, nesta sexta-feira (24/10), e causou um alvoroço nos comentários, inclusive recebeu elogio do namorado, Zé Felipe.

“Porto, já sabem como é né? Hoje é pra tremer tudo de novo! Bora fazer históriaaa”, convocou ela. Em seguida, o cantor reagiu: “Lindaaa ”, afirmou.

Ana Castela posou nos bastidores de sua turnê por Portugal

Após confirmação do namoro, Ana Castela presenteia filhos de Zé Felipe

Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia, posa com a boneca que ganhou de Ana Castela

Fim do mistério! Zé Felipe confirma namoro com Ana Castela

Ana Castela mostra Zé Felipe na hora do café da manhã

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados

Ana Castela e Zé Felipe

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

Ana Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe baba

Ana Castela compartilha momento fofo ao lado de Zé Felipe

Veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT

Ana Castela e Zé Felipe surgem com anéis parecidos e agitam a web

Web repara que Ana Castela e Zé Felipe usam alianças combinando

Internautas reparam suposta aliança de compromisso no dedo de Zé Felipe em foto com Ana Castela

Internautas reparam suposta aliança de compromisso no dedo de Zé Felipe em foto com Ana Castela

Internautas reparam suposta aliança de compromisso no dedo de Zé Felipe em foto com Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela

Ana Castela e Zé Felipe

Ana Castela e Zé Felipe

A publicação fez tanto sucesso que, em menos de uma hora, ultrapassou as 133 mil reações e quase chegou aos 2,6 mil comentários. Antes dos show, ela ainda foi conhecer Fátima e mostrou os detalhes para os seguidores os stories.

Confirmação do namoro

Zé Felipe colocou um ponto-final ao mistério envolvendo o namoro dele com Ana Castela. O cantor abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na noite de segunda-feira (20/10), e foi questionado sobre o romance com a Boiadeira.

Leia também

Nos stories, uma fã quis saber se o filho de Leonardo estava namorando a cantora. No fundo da imagem, ele apareceu fazendo sinal de positivo com os polegares. Babado! A coluna deseja felicidade aos pombinhos.

Momento íntimo

“Feliz”. Foi assim que Ana Castela afirmou estar se sentindo em uma postagem no Instagram, na última segunda-feira (20/10), quando compartilhou com seus fãs diversas fotos e vídeo, incluindo um momento fofo ao lado de Zé Felipe, em que os dois dormem abraçadinhos.

“Happy [feliz, em tradução livre]”, escreveu a Boiadeira na legenda. Nos comentários, o cantor derreteu-se: “Tão lindaaa ”, afirmou.

Pais dela são contra?

A cantora Ana Castela se pronunciou, na segunda-feira (20/10), e rebateu comentários relacionados ao seu romance com o cantor sertanejo Zé Felipe. Rumores nas redes sociais afirmavam que os pais da Boiadeira seriam contra o seu namoro com o ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca. A famosa se manifestou, irritada.

Os boatos começaram por conta do antigo relacionamento do filho de Leonardo. Vale lembrar que Zé Felipe, de 27 anos, já é pai de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, que completa 3 anos na próxima quarta-feira (22/10), e José Leonardo, de 1, frutos do seu casamento de cinco anos com Virginia Fonseca.

Nas redes, Ana Castela rebateu os rumores e negou qualquer tipo de problema. Irritada, ela respondeu a uma postagem no Instagram e disse que os boatos são falsos. “De onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merda, agora sobre os meus pais… Isso é mentira. O pix caiu, e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, escreveu.

Bronca?

Ana Castela e Zé Felipe já não escondem mais a paixão e continuam trocando declarações de amor públicas. Desta vez, os pombinhos ganharam até uma bronca bem-humorada do “sogrão”. O casal passou o último domingo (19/10) reunido com amigos e familiares na casa da cantora, em um churrasco animado, e chamou atenção pelos beijos apaixonados.

Enquanto os dois trocavam carícias, Rodrigo Castela, pai da Boiadeira, não perdeu a chance de brincar com a situação. Em um vídeo gravado por um dos convidados, ele aparece repreendendo de leve o casal: “Que melação!”, dispara, arrancando risadas. “Não tem respeito com a gente”, completa, em tom de brincadeira.

Também no domingo (19/10), o casal participou do programa Domingo Legal, do SBT. Na atração, Zé Felipe aproveitou uma brincadeira para se declarar à cantora Ana Castela. Ao ver um miniglobo terrestre, o sertanejo declarou: “Quero conhecer o mundo ao seu lado”.