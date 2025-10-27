Foto em que Plata aparece em noitada viraliza após derrota do Flamengo e irrita torcida

Após a derrota para o vice-lanterna do Brasileirão, o Fortaleza, a torcida do Flamengo subiu o tom de críticas ao elenco profissional. Em meio a isso, uma imagem que Gonzalo Plata, atacante do rubro-negro, aparece em uma boate no Rio de Janeiro, supostamente no último domingo (26/10), viralizou e aprofundou ainda mais o tom crítico de flamenguistas na web.

A imagem surgiu no X (antigo Twitter) quando perfis passaram compartilhar a foto em tom crítico ao jogador. Vale destacar que assim como o restante do elenco do Flamengo, Plata estava de folga neste domingo após retornar de viagem ao Ceará após derrota para o Fortaleza.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Gonzalo Plata foi visto em boate na Zona Sul do Rio de Janeiro após derrota do Flamengo / Reprodução: X Reprodução Reprodução Gonzalo Plata após marcar golaço na final da Copa do Brasil na Arena MRV Eduardo Carmim/ Photo Premium/Gazeta Press

Voltar

Próximo

Os atletas voltaram a treinar na manhã desta segunda-feira (27/10) e devem viajar para a Argentina ainda hoje para o confronto de volta das semifinais da Libertadores contra o Racing. O rubro-negro venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e joga pelo empate para confirmar a vaga na final.

Veja algumas reações de torcedores:

A noite está ótima! E vamos levando ! pic.twitter.com/qOU7sTB3J8 — Oh Meu Mengão (@OhMengo2) October 26, 2025

Os caras chegaram no galeão 03:05 da manhã. São 21:30 e o Plata ainda tá no evento. Amanhã o treino é de manhã, não tem nem 24h que esse puto chegou de uma viagem do ceará pro Rj. Depois vai falar em cansaço na sequência de jogos, isso é inadmissível. — Mattos (@crfmattos) October 27, 2025

Plata tá errado sim! Ser atleta profissional exige MT do físico. Se o cara dorme mal, enche a cara, etc, na semana de jogos decisivos, obviamente a chance de impactar o desempenho em campo é grande! Eles recebem salários milionários e ñ querem o ônus?? Tem q ser cobrado mesmo! — Fernanda Tri da América e Penta da CdB (@CRF_FernandaB) October 27, 2025

Plata responde a torcedor do clube

Após o fato viralizar, o jogador respondeu ao perfil de uma página que compartilhou o registro na web e afirmou que familiares vieram visitá-lo no Rio de Janeiro e estava apenas os levando a uma festa na cidade. Vale relembrar que o jogador é equatoriano.

Plata me mandou mensagem respondendo o stories que postei sobre a foto que vazou dele e explicou o contexto pic.twitter.com/SxTNrqAJda — TUDO SOBRE CRF | Flamengo (@tudosobrecrf) October 27, 2025