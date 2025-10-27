Foto em que Plata aparece em noitada viraliza após derrota do Flamengo e irrita torcida

Após a derrota para o vice-lanterna do Brasileirão, o Fortaleza, a torcida do Flamengo subiu o tom de críticas ao elenco profissional. Em meio a isso, uma imagem que Gonzalo Plata, atacante do rubro-negro, aparece em uma boate no Rio de Janeiro, supostamente no último domingo (26/10), viralizou e aprofundou ainda mais o tom crítico de flamenguistas na web.
A imagem surgiu no X (antigo Twitter) quando perfis passaram compartilhar a foto em tom crítico ao jogador. Vale destacar que assim como o restante do elenco do Flamengo, Plata estava de folga neste domingo após retornar de viagem ao Ceará após derrota para o Fortaleza.
Veja as fotos
Os atletas voltaram a treinar na manhã desta segunda-feira (27/10) e devem viajar para a Argentina ainda hoje para o confronto de volta das semifinais da Libertadores contra o Racing. O rubro-negro venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e joga pelo empate para confirmar a vaga na final.
Veja algumas reações de torcedores:
A noite está ótima! E vamos levando ! pic.twitter.com/qOU7sTB3J8
— Oh Meu Mengão (@OhMengo2) October 26, 2025
Os caras chegaram no galeão 03:05 da manhã.
São 21:30 e o Plata ainda tá no evento.
Amanhã o treino é de manhã, não tem nem 24h que esse puto chegou de uma viagem do ceará pro Rj.
Depois vai falar em cansaço na sequência de jogos, isso é inadmissível.
— Mattos (@crfmattos) October 27, 2025
Plata tá errado sim! Ser atleta profissional exige MT do físico. Se o cara dorme mal, enche a cara, etc, na semana de jogos decisivos, obviamente a chance de impactar o desempenho em campo é grande! Eles recebem salários milionários e ñ querem o ônus?? Tem q ser cobrado mesmo!
— Fernanda Tri da América e Penta da CdB (@CRF_FernandaB) October 27, 2025
Plata responde a torcedor do clube
Após o fato viralizar, o jogador respondeu ao perfil de uma página que compartilhou o registro na web e afirmou que familiares vieram visitá-lo no Rio de Janeiro e estava apenas os levando a uma festa na cidade. Vale relembrar que o jogador é equatoriano.
Plata me mandou mensagem respondendo o stories que postei sobre a foto que vazou dele e explicou o contexto pic.twitter.com/SxTNrqAJda
— TUDO SOBRE CRF | Flamengo (@tudosobrecrf) October 27, 2025