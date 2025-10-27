27/10/2025
Foto em que Plata aparece em noitada viraliza após derrota do Flamengo e irrita torcida

Escrito por Portal Leo Dias
Após a derrota para o vice-lanterna do Brasileirão, o Fortaleza, a torcida do Flamengo subiu o tom de críticas ao elenco profissional. Em meio a isso, uma imagem que Gonzalo Plata, atacante do rubro-negro, aparece em uma boate no Rio de Janeiro, supostamente no último domingo (26/10), viralizou e aprofundou ainda mais o tom crítico de flamenguistas na web.

A imagem surgiu no X (antigo Twitter) quando perfis passaram compartilhar a foto em tom crítico ao jogador. Vale destacar que assim como o restante do elenco do Flamengo, Plata estava de folga neste domingo após retornar de viagem ao Ceará após derrota para o Fortaleza.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução
Gonzalo Plata foi visto em boate na Zona Sul do Rio de Janeiro após derrota do Flamengo / Reprodução: X
Gonzalo Plata foi visto em boate na Zona Sul do Rio de Janeiro após derrota do Flamengo / Reprodução: X
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Eduardo Carmim/ Photo Premium/Gazeta Press
Gonzalo Plata após marcar golaço na final da Copa do Brasil na Arena MRVEduardo Carmim/ Photo Premium/Gazeta Press

Os atletas voltaram a treinar na manhã desta segunda-feira (27/10) e devem viajar para a Argentina ainda hoje para o confronto de volta das semifinais da Libertadores contra o Racing. O rubro-negro venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e joga pelo empate para confirmar a vaga na final.

Veja algumas reações de torcedores:

Plata responde a torcedor do clube

Após o fato viralizar, o jogador respondeu ao perfil de uma página que compartilhou o registro na web e afirmou que familiares vieram visitá-lo no Rio de Janeiro e estava apenas os levando a uma festa na cidade. Vale relembrar que o jogador é equatoriano.

