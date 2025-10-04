Foto: torcida do São Paulo protesta ao redor do mundo contra diretoria

A torcida do São Paulo continua insatisfeita com a diretoria da equipe, mesmo após a vitória sobre o Fortaleza, e mantém os protestos. Pela internet, membros da Independente, maior torcida organizada do Tricolor, empunharam cartazes criticando Carlos Belmonte, diretor de futebol, e Julio Casares, presidente do clube, em várias partes do mundo.
Gabriel Sá, jornalista que acompanha o clube, publicou uma série de fotos. É possível ver que adeptos do São Paulo estavam espalhados pelos Estados Unidos, Londres, na Inglaterra, e até no Japão. Confira a publicação:
Subsedes da Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, exibindo faixas de protesto contra a diretoria pelo Mundo. Inglaterra, Japão e Estados Unidos. pic.twitter.com/pz10goSqQ0
— Gabriel Sá (@OGabrielSa) October 4, 2025
Nas últimas semanas, o São Paulo perdeu foi eliminado da Libertadores da América, após duas derrotas para a LDU, e foi superado pelo Santos. O clube ainda perdeu para o Ceará, jogando no MorumBis, e ligou alerta para a crise. Na última partida, realizada no meio de semana, o Tricolor venceu o Fortaleza, fora de casa, por 2 x 0.
Neste domingo (5/10), o time comandado por Crespo terá o Palmeiras, em casa, pelo Brasileirão. O Alviverde luta pela liderança da competição.