foto:-veja-o-convite-do-casamento-de-lexa-e-ricardo-vianna

O grande dia está chegando! A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna sobem ao altar nesta sexta-feira (10/10), no Rio de Janeiro, para celebrar o tão esperado “sim”.
A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os lugares, teve acesso ao convite enviado aos convidados que participarão desse momento especial.
De acordo com o material, a cerimônia está marcada para começar pontualmente às 18h, e o dress code indicado é o traje social.
Veja foto do convite
Convite do casamento de Lexa e Ricardo Vianna.
Ricardo Vianna e Lexa.
Lexa e Ricardo Vianna dão beijão nas redes sociais
Lexa e Ricardo Vianna posam sorridentes durante viagem
Lexa e Ricardo Vianna posam sorridentes durante evento
"Ansiosos", afirmam Lexa e Ricardo Vianna ao anunciarem casamento
Lexa e Ricardo Vianna posam sorridentes durante ida ao cinema
Homenagem ao noivo
Faltando menos de 24 horas para o casamento, Lexa usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao noivo. Nos stories de seu perfil no Instagram, a cantora publicou um vídeo ao lado de Ricardo e celebrou o momento com uma mensagem emocionante:
“Amanhã será o nosso casamento e merecemos fechar esse ano da melhor maneira possível: emanando AMOR! Esse amor que eu aprendi com você é o amor contemplador… que contempla a natureza, os pequenos detalhes, o amor de Deus, a união e as boas risadas… Dos momentos difíceis saímos mais fortes”, escreveu ela.
Lexa continuou a declaração ressaltando o sentimento que os une: “Nosso amor é lindo, poético, REAL e florido. Ele floriu e florirá mais vezes, eu tenho fé. Te amo e te espero amanhã com esse seu sorriso lindo na minha direção, @ricardovianna”.
