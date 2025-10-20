20/10/2025
Fotógrafa que confessou ter esfaqueado namorado começa a ser julgada

Escrito por Metrópoles
A fotógrafa Brenda Caroline Pereira Xavier, acusada de matar o namorado Carlos Felipe Camargo da Silva a facadas em março de 2024 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, será julgada pelo Tribunal do Júri nesta segunda-feira (20/10).

Brenda é acusada de homicídio triplamente qualificado e fraude processual, por ter mexido na cena do crime. Segundo a acusação, ela não teria aceitado o término da relação e teria esfaqueado Carlos ao menos nove vezes na residência onde moravam, em Ribeirão Preto.

Carlos Felipe e Brenda

Brenda Caroline Xavier, que esfaqueou o namorado ao menos nove vezes

Carlos Felipe Camargo da Silva foi morto após facada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Manifestantes pedem justiça por Carlos Felipe em Praia Grande no domingo (10/3)

Brenda Xavier, de 29 anos, era namorada e principal suspeita de assassinar a vítima, Carlos Felipe Camargo da Silva

Dias após o crime, a fotógrafa confessou ter matado o namorado mas alegou legítima defesa. Em setembro de 2024, uma decisão da 2ª Vara do Júri e das Execuções definiu que Brenda seria levada a júri popular.

Relembre o crime

Na noite do dia 3 de março de 2024, Carlos foi até a casa da mãe e do irmão Bruno com seus pertences, pedindo para voltar a morar com a família. A época, Bruno afirmou à Polícia Civil que Brenda apareceu no local logo depois, chamando o namorado para conversar.

Após a conversa, Carlos informou aos parentes que ia reatar a relação e voltar para a casa onde moravam juntos. Horas depois, o irmão afirmou ter recebido uma ligação da mãe de Brenda afirmando que Carlos teria sofrido um acidente e morreu, sem fornecer mais detalhes.

Na Unidade de Pronto Atendimento Norte, para onde a vítima foi encaminhada, Bruno foi informado de que seu irmão teria sido esfaqueado ao menos nove vezes. No boletim de ocorrência, constatou-se que, na casa onde o casal residia, havia sangue em diferentes cômodos e o imóvel ainda estava molhado, indicando que a agressora teria tentado limpar a cena do crime.

