Fotógrafa que confessou ter esfaqueado namorado começa a ser julgada

A fotógrafa Brenda Caroline Pereira Xavier, acusada de matar o namorado Carlos Felipe Camargo da Silva a facadas em março de 2024 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, será julgada pelo Tribunal do Júri nesta segunda-feira (20/10).

Brenda é acusada de homicídio triplamente qualificado e fraude processual, por ter mexido na cena do crime. Segundo a acusação, ela não teria aceitado o término da relação e teria esfaqueado Carlos ao menos nove vezes na residência onde moravam, em Ribeirão Preto.



Carlos Felipe e Brenda

Carlos Felipe e Brenda

Brenda Caroline Xavier, que esfaqueou o namorado ao menos nove vezes

Reprodução/Redes sociais 3 de 5

Carlos Felipe Camargo da Silva foi morto após facada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Reprodução/Redes Sociais 4 de 5

Manifestantes pedem justiça por Carlos Felipe em Praia Grande no domingo (10/3)

Reprodução/Redes Sociais 5 de 5

Brenda Xavier, de 29 anos, era namorada e principal suspeita de assassinar a vítima, Carlos Felipe Camargo da Silva

Reprodução/EPTV

Dias após o crime, a fotógrafa confessou ter matado o namorado mas alegou legítima defesa. Em setembro de 2024, uma decisão da 2ª Vara do Júri e das Execuções definiu que Brenda seria levada a júri popular.

Relembre o crime

Na noite do dia 3 de março de 2024, Carlos foi até a casa da mãe e do irmão Bruno com seus pertences, pedindo para voltar a morar com a família. A época, Bruno afirmou à Polícia Civil que Brenda apareceu no local logo depois, chamando o namorado para conversar.

Após a conversa, Carlos informou aos parentes que ia reatar a relação e voltar para a casa onde moravam juntos. Horas depois, o irmão afirmou ter recebido uma ligação da mãe de Brenda afirmando que Carlos teria sofrido um acidente e morreu, sem fornecer mais detalhes.

Na Unidade de Pronto Atendimento Norte, para onde a vítima foi encaminhada, Bruno foi informado de que seu irmão teria sido esfaqueado ao menos nove vezes. No boletim de ocorrência, constatou-se que, na casa onde o casal residia, havia sangue em diferentes cômodos e o imóvel ainda estava molhado, indicando que a agressora teria tentado limpar a cena do crime.