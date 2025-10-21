Fotógrafa que esfaqueou namorado é condenada a 24 anos de prisão

A fotógrafa Brenda Caroline Pereira Xavier foi condenada pelo Tribunal do Júri, nessa segunda-feira (20/10), a 24 anos de prisão em regime inicial fechado pela morte do namorado, Carlos Felipe Camargo Silva.

Brenda foi acusada de homicídio triplamente qualificado pela morte de Carlos. O crime ocorreu em março de 2024 na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde o casal residia.

Carlos Felipe e Brenda

Brenda Caroline Xavier, que esfaqueou o namorado ao menos nove vezes

Carlos Felipe Camargo da Silva foi morto após facada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Manifestantes pedem justiça por Carlos Felipe em Praia Grande no domingo (10/3)

Brenda Xavier, de 29 anos, era namorada e principal suspeita de assassinar a vítima, Carlos Felipe Camargo da Silva

Segundo a acusação, a fotógrafa agiu com crueldade e teria dado ao menos nove facadas em Carlos por não aceitar o término do relacionamento. Dias após o crime, Brenda confessou a autoria, mas alegou legítima defesa. Ela estava presa desde então.

A reportagem não localizou a defesa da fotógrafa. O espaço permanece aberto para manifestações.

Relembre o crime

Na noite do dia 3 de março de 2024, Carlos foi até a casa da mãe e do irmão Bruno com seus pertences, pedindo para voltar a morar com a família. À época, Bruno afirmou à Polícia Civil que Brenda apareceu no local logo depois, chamando o namorado para conversar.

Após a conversa, Carlos informou aos parentes que ia reatar a relação e voltar para a casa onde moravam juntos. Horas depois, o irmão afirmou ter recebido uma ligação da mãe de Brenda, afirmando que Carlos teria sofrido um acidente e morreu, sem fornecer mais detalhes.

Na Unidade de Pronto Atendimento Norte, para onde a vítima foi encaminhada, Bruno foi informado de que seu irmão teria sido esfaqueado ao menos nove vezes. No boletim de ocorrência, constatou-se que, na casa onde o casal residia, havia sangue em diferentes cômodos e o imóvel ainda estava molhado, indicando que a agressora teria tentado limpar a cena do crime.