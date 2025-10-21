21/10/2025
Universo POP
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga
Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe
Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões
Horóscopo do dia: previsões para seu signo nesta terça-feira
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
Programa “Pândega do Neto” reúne nomes da música acreana e nacional em nova edição

Fotógrafa que esfaqueou namorado é condenada a 24 anos de prisão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fotografa-que-esfaqueou-namorado-e-condenada-a-24-anos-de-prisao

A fotógrafa Brenda Caroline Pereira Xavier foi condenada pelo Tribunal do Júri, nessa segunda-feira (20/10), a 24 anos de prisão em regime inicial fechado pela morte do namorado, Carlos Felipe Camargo Silva.

Brenda foi acusada de homicídio triplamente qualificado pela morte de Carlos. O crime ocorreu em março de 2024 na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde o casal residia.

5 imagensBrenda Caroline Xavier, que esfaqueou o namorado ao menos nove vezes Carlos Felipe Camargo da Silva foi morto após facada em Ribeirão Preto, no interior de São PauloManifestantes pedem justiça por Carlos Felipe em Praia Grande no domingo (10/3)Brenda Xavier, de 29 anos, era namorada e principal suspeita de assassinar a vítima, Carlos Felipe Camargo da SilvaFechar modal.1 de 5

Carlos Felipe e Brenda

Reprodução/Redes sociais2 de 5

Brenda Caroline Xavier, que esfaqueou o namorado ao menos nove vezes

Reprodução/Redes sociais3 de 5

Carlos Felipe Camargo da Silva foi morto após facada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Reprodução/Redes Sociais4 de 5

Manifestantes pedem justiça por Carlos Felipe em Praia Grande no domingo (10/3)

Reprodução/Redes Sociais5 de 5

Brenda Xavier, de 29 anos, era namorada e principal suspeita de assassinar a vítima, Carlos Felipe Camargo da Silva

Reprodução/EPTV

Segundo a acusação, a fotógrafa agiu com crueldade e teria dado ao menos nove facadas em Carlos por não aceitar o término do relacionamento. Dias após o crime, Brenda confessou a autoria, mas alegou legítima defesa. Ela estava presa desde então.

A reportagem não localizou a defesa da fotógrafa. O espaço permanece aberto para manifestações.

Relembre o crime

Na noite do dia 3 de março de 2024, Carlos foi até a casa da mãe e do irmão Bruno com seus pertences, pedindo para voltar a morar com a família. À época, Bruno afirmou à Polícia Civil que Brenda apareceu no local logo depois, chamando o namorado para conversar.

Após a conversa, Carlos informou aos parentes que ia reatar a relação e voltar para a casa onde moravam juntos. Horas depois, o irmão afirmou ter recebido uma ligação da mãe de Brenda, afirmando que Carlos teria sofrido um acidente e morreu, sem fornecer mais detalhes.

Leia também

Na Unidade de Pronto Atendimento Norte, para onde a vítima foi encaminhada, Bruno foi informado de que seu irmão teria sido esfaqueado ao menos nove vezes. No boletim de ocorrência, constatou-se que, na casa onde o casal residia, havia sangue em diferentes cômodos e o imóvel ainda estava molhado, indicando que a agressora teria tentado limpar a cena do crime.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost