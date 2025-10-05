Fotografia à moda antiga vira tendência em 4 lançamentos nostálgicos

A tecnologia analógica, como a fotografia à moda antiga, é quase uma alternativa lúdica ao grande volume de informação nos dias atuais. Marcas como Kodak e Polaroid surfam na onda de quem busca uma fuga do caos digital e de tantas telas. Nesse processo, entram também as collabs com marcas de roupas e calçados, antenadas no apelo nostálgico que os millennials e a geração Z adoram.

A seguir, a coluna destaca colaborações e lançamentos que unem o mundo da moda ao da fotografia, com aquele toque especial de memória afetiva. Vem conferir!

Charmera, a mini câmera digital que já pode ser considerada o “Labubu” da fotografia

1. Charmera: mini câmeras Kodak para pendurar

Em meio à moda dos “charms” para pendurar em bolsas e outras peças, a Kodak apostou em um “Labubu” para chamar de seu, só que bem mais funcional! Neste caso, mini câmeras que podem ser usadas como chaveiros e também vendidas em caixas-surpresa. Apesar de digitais, elas incluem quatro quadros e sete filtros que simulam a estética dos filmes analógicos, incluindo o carimbo com a data e a hora que a imagem foi capturada.

Batizada de Kodak Charmera, a linha de mini câmeras tem sete opções de design, com um charme retrô diretamente inspirado nas primeiras câmeras descartáveis lançadas pela marca, em 1987, na coleção Fling. A novidade foi sucesso imediato e já esgotou as primeiras unidades da pré-venda, disponibilizadas em setembro, com entrega a partir de outubro.

O nome do produto é um trocadilho entre as palavras “charm” e “câmera”

Assim como os Labubus e outros itens colecionáveis, elas são vendidas em caixas-surpresa conhecidas como “blind boxes”

A mini câmera faz fotografias com quatro opções de quadros e sete filtros

2. Collab Reebok x Kodak

Depois de parcerias de sucesso com as varejistas Forever 21 e Renner, a Kodak voltou a unir forças com uma marca de moda. Desta vez, com a esportiva Reebok, em uma coleção cápsula com roupas e releituras de dois tênis – Classic Nylon e Club C 85 – que, para o lançamento, levam detalhes inspirados na identidade visual da empresa de fotografia, fundada em 1889.

O lançamento global da collab ocorreu em 30 de setembro, em varejistas selecionadas e no site da Reebok. Segundo as duas marcas, a ideia é reinterpretar a influência da fotografia analógica para uma nova geração, além de “celebrar a interpretação”, já que os cliques em filme fotográfico criam memórias únicas – mesmo naqueles de dupla exposição, que mesclam duas imagens em uma “pose” só.

Tênis da Reebok reimaginados para parceria recente entre a marca esportiva e a Kodak

A coleção-cápsula também inclui itens de vestuário

Detalhe da estampa de camiseta que integra o lançamento

3. Collab Trasher x Polaroid

Principal publicação global no universo do skate, a revista californiana Trasher assinou um pack com 11 filmes e uma edição exclusiva de uma das câmeras atuais da Polaroid, marca fundada em 1937 e especializada em fotos instantâneas. Trata-se da terceira geração da Polaroid Now, tingida em imersão com designs irreverentes projetados pelo artista Neckface, colaborador de longa data da Trasher.

A Trasher Magazine, importante publicação do universo do skate, assina este lançamento limitado para a Polaroid

A câmera Polaroid Now 3ª geração foi pintada por imersão com artes do artista Neckface

O lançamento também envolve um pacote de 11 filmes inspirados na estética da revista

4. Collab Nike x Polaroid

Recentemente, a página Mastro Sneakers reviveu uma versão do tênis Dunk Low pintada à mão com códigos visuais da Polaroid, assinada por Aviad Amergi. Divulgado em abril de 2024, o par personalizado pelo artista é único, mas a própria Nike já chegou a colaborar com a marca de filmes instantâneos no passado dentro da linha SB, voltada para o universo do skate.

Tênis Nike Dunk Low x Polaroid personalizado pelo artista Aviad Amergi, especializado em customizações premium

O esquema de cores é o mesmo da câmera Polaroid Land, com direito aos detalhes nas cores do arco-íris

A customização, segundo o artista responsável, é única. Porém, a própria Nike já colaborou com a Polaroid em um modelo do tênis Dunk Low na linha SB, voltada para o skate

Em 2022, as duas empresas uniram forças em um Nike SB Dunk Low Pro com as cores do arco-íris, tradicionais da Polaroid, no logotipo Swoosh e na palmilha. Além disso, a peça acompanhava seis conjuntos de cadarços, possibilitando diversas combinações multicoloridas. Atualmente, o calçado está indisponível no e-commerce oficial da Nike no Brasil, mas é possível encontrá-lo em sites de revenda.

Na galeria abaixo, veja fotos do Nike SB Dunk Low Pro:

Detalhes do tênis Nike SB Dunk Low Pro x Polaroid

Detalhes do tênis Nike SB Dunk Low Pro x Polaroid

Detalhes do tênis Nike SB Dunk Low Pro x Polaroid

Detalhes do tênis Nike SB Dunk Low Pro x Polaroid

Detalhes do tênis Nike SB Dunk Low Pro x Polaroid

