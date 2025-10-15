Fotos: “Inimiga do fim”, diz Virginia após samba com a mãe de Vini Jr.

Virginia Fonseca esteve no ensaio da Grande Rio, na quadra da agremiação, na noite de terça-feira (14/10). Além dos assessores e amigos de praxe, a influenciadora estava acompanhada de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., e reacendeu rumores de uma reconciliação.

As duas posaram nos stories do Instagram chegando à escola de samba e, mais tarde. no fim do evento: “Kkkkkk inimiga do fim. Saímos lá da quadra e viemos pro after”, escreveu ela na legenda.

Virginia Fonseca e Fernanda Cristina posam para o Instagram após o ensaio da Grande Rio

Virginia Fonseca e Fernanda Cristina chegam de braços dados ao evento

Mãe de Virginia Fonseca e Vini Jr., Margareth Serrão e Fernanda Cristina, posam nas redes sociais

Mães de Virginia e Vini Jr. posam juntas em meio rumores de affair

“Inimiga do fim”, diz Virginia após samba com Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.

Fernanda Cristina, mãe de Vinícius Jr., estaria vivendo um romance com o pagodeiro Marcelinho Oliveira, do grupo Quinto Segredo

“Bora beber”, convoca mãe de Virginia ao posar com mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina

Em um clique anterior, Virginia Fonseca e Fernanda foram clicadas de braços dados chegando ao local.

Climão entre as mães de Vini Jr. e Virginia

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que uma recente foto compartilhada por Margereth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, causou revolta.

O registro, feito durante encontro entre as famílias na mansão de Vini Jr., em Mangaratiba (RJ), no fim de setembro, mostrava Margereth ao lado de Fernanda Cristina, mãe do atacante do Real Madrid.

No story do Instagram, Margereth escreveu: “Uma nova amizade. Bora beber, amiga”. O que parecia ser um registro de um momento descontraído acabou gerando uma tensão daquelas.

Gerou incômodo

Segundo apuração da coluna, Fernanda Cristina não esperava que a foto fosse parar na internet e ficou bastante irritada com a exposição.

A mãe de Vini Jr. teria entendido a imagem como algo privado, feito apenas para guardar, e não para ser compartilhado publicamente.