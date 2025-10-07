Fotos: mãe de filhos de Gugu é clicada em outlets em Orlando

A coluna teve acesso com exclusividade a fotos de Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato, fazendo compras nesta terça-feira (7/10) em Orlando, nos Estados Unidos.

Nas imagens, às quais a coluna teve acesso, a empresária aparece circulando por outlets e lojas de rua com preços mais acessíveis, examinando atentamente as opções disponíveis.

Ela usava um vestido verde florido, leve e confortável, enquanto observava cada peça com cuidado.

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

Homenagem a Gugu Liberato

Falando em Rose Miriam, em abril ela usou suas redes sociais para homenagear o saudoso apresentador Gugu Liberato, que faleceu em um acidente doméstico em 2019, aos 60 anos.

“Dia 10 de abril… uma data especial para mim, pois foi nesse dia que nasceu um grande homem! Hoje o Gugu estaria completando 66 anos! Que saudade dele… que falta ele me faz! Eu gostava de admirar sua aparência, pois ele era muito bonito; assim como seu interior, que era ainda mais lindo! Feliz aniversário, meu amor querido!”, escreveu Rose Miriam.

O post ainda trazia uma foto em que aparecem Gugu, Rose Miriam e os três filhos que tiveram juntos: João Augusto, Marina e Sofia.