07/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Fotos: mãe de filhos de Gugu é clicada em outlets em Orlando

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fotos:-mae-de-filhos-de-gugu-e-clicada-em-outlets-em-orlando

A coluna teve acesso com exclusividade a fotos de Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato, fazendo compras nesta terça-feira (7/10) em Orlando, nos Estados Unidos.

Nas imagens, às quais a coluna teve acesso, a empresária aparece circulando por outlets e lojas de rua com preços mais acessíveis, examinando atentamente as opções disponíveis.

Ela usava um vestido verde florido, leve e confortável, enquanto observava cada peça com cuidado.

Leia também

Veja o flagra

7 imagensRose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUARose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUARose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUARose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUARose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUAFechar modal.1 de 7

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

2 de 7

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

3 de 7

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

4 de 7

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

5 de 7

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

6 de 7

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

7 de 7

Rose Miriam foi flagrada fazendo compras em outlets em Orlando, nos EUA

 

Homenagem a Gugu Liberato

Falando em Rose Miriam, em abril ela usou suas redes sociais para homenagear o saudoso apresentador Gugu Liberato, que faleceu em um acidente doméstico em 2019, aos 60 anos.

“Dia 10 de abril… uma data especial para mim, pois foi nesse dia que nasceu um grande homem! Hoje o Gugu estaria completando 66 anos! Que saudade dele… que falta ele me faz! Eu gostava de admirar sua aparência, pois ele era muito bonito; assim como seu interior, que era ainda mais lindo! Feliz aniversário, meu amor querido!”, escreveu Rose Miriam.

O post ainda trazia uma foto em que aparecem Gugu, Rose Miriam e os três filhos que tiveram juntos: João Augusto, Marina e Sofia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost