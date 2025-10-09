Fotos mostram “santuário” em mansão de Vini Jr. que pegou fogo

Um incêndio atingiu a mansão de Vini Jr, atacante do Real Madrid, na manhã desta quinta-feira (9/10), destruindo a sauna localizada no porão da residência.

O fogo teve origem elétrica, de acordo com as primeiras investigações, e não deixou feridos. O jogador, que está convocado para a seleção brasileira, não estava no local no momento do incidente.

Causa do incêndio

Equipes de bombeiros da Comunidade de Madrid foram acionadas por volta das 11h e conseguiram controlar as chamas rapidamente, além de ventilar os cômodos atingidos pela fumaça, que se espalhou por dois andares da casa.

Segundo jornal espanhol Marca, a falha no sistema elétrico da sauna teria sido o ponto de partida do incêndio.

“Santuário” esportivo

Avaliada em cerca de R$ 43 milhões, a residência do craque do Real Madrid vai além de um lar, funcionando como um verdadeiro santuário para fãs de esportes e das conquistas de sua carreira.

O imóvel abriga uma sala de troféus decorada com monogramas dourados e prateleiras de vidro, onde Vinícius exibe suas medalhas e troféus recebidos em torneios nacionais e internacionais.

Além disso, a mansão contém uma coleção de camisas autografadas, chuteiras e bolas de campeonatos importantes, como a Champions League.

Veja fotos da mansão de Vini Jr.

Mais detalhes

Algumas salas ganharam destaque com camisas de jogadores da NBA, incluindo uma homenagem a Michael Jordan próxima à escada principal. Outros ídolos do futebol, como Ronaldo Fenômeno, também estão presentes em pôsteres e quadros pelo imóvel, servindo de inspiração para o atleta.

A decoração da casa combina esses itens coloridos com um estilo minimalista predominante em branco, preto, cinza e tons de madeira.

O espaço ainda conta com piscina, sauna, área gourmet, um quintal amplo e arborizado, quadra poliesportiva e garagem coberta para pelo menos seis carros, tornando a mansão um verdadeiro refúgio esportivo e um “santuário” para o jogador.