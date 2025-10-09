Fotos mostram “santuário” em mansão de Vini Jr. que pegou fogo

Um incêndio atingiu a mansão de Vini Jr, atacante do Real Madrid, na manhã desta quinta-feira (9/10), destruindo a sauna localizada no porão da residência.
O fogo teve origem elétrica, de acordo com as primeiras investigações, e não deixou feridos. O jogador, que está convocado para a seleção brasileira, não estava no local no momento do incidente.
Causa do incêndio
Equipes de bombeiros da Comunidade de Madrid foram acionadas por volta das 11h e conseguiram controlar as chamas rapidamente, além de ventilar os cômodos atingidos pela fumaça, que se espalhou por dois andares da casa.
Segundo jornal espanhol Marca, a falha no sistema elétrico da sauna teria sido o ponto de partida do incêndio.
“Santuário” esportivo
Avaliada em cerca de R$ 43 milhões, a residência do craque do Real Madrid vai além de um lar, funcionando como um verdadeiro santuário para fãs de esportes e das conquistas de sua carreira.
O imóvel abriga uma sala de troféus decorada com monogramas dourados e prateleiras de vidro, onde Vinícius exibe suas medalhas e troféus recebidos em torneios nacionais e internacionais.
Além disso, a mansão contém uma coleção de camisas autografadas, chuteiras e bolas de campeonatos importantes, como a Champions League.
Veja fotos da mansão de Vini Jr.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Vini Jr. tem um verdadeiro santuário esportivo em sua mansão.
Mais detalhes
Algumas salas ganharam destaque com camisas de jogadores da NBA, incluindo uma homenagem a Michael Jordan próxima à escada principal. Outros ídolos do futebol, como Ronaldo Fenômeno, também estão presentes em pôsteres e quadros pelo imóvel, servindo de inspiração para o atleta.
A decoração da casa combina esses itens coloridos com um estilo minimalista predominante em branco, preto, cinza e tons de madeira.
O espaço ainda conta com piscina, sauna, área gourmet, um quintal amplo e arborizado, quadra poliesportiva e garagem coberta para pelo menos seis carros, tornando a mansão um verdadeiro refúgio esportivo e um “santuário” para o jogador.