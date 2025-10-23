Fotos: papa Leão e rei Charles rezam juntos em cerimônia ecumênica

Pela primeira vez em 491 anos, o sumo pontífice da Igreja Católica e o monarca reinante da Coroa britânica, o papa Leão XIV e o rei Charles III, respectivamente, rezaram juntos em uma cerimônia ecumênica. O culto religioso ocorreu na Capela Sistina, no Vaticano, nesta quinta-feira (23/10). Quem também esteve presente na ocasião foi a rainha Camilla. Assista ao vídeo aqui.

O Vaticano e Palácio de Buckingham definiram o momento como “histórico”. Essa é a primeira vez que um monarca britânico esteve à frente de um culto religioso com o sumo pontífice católico desde 1534, quando o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e fundou a Anglicana. Ele criou a religião com o propósito de anular o casamento com a rainha consorte Catarina.

Momento da cerimônia ecumênica na Capela Sistina

Rainha Camilla

Papa Leão XIV e rei Charles III

Em uma publicação nas redes sociais, o casal de majestades destacou que o culto especial marcou “a união de mãos entre a Igreja Católica e a Igreja da Inglaterra [Anglicana], em uma celebração de ecumenismo”. O rei Charles e a rainha Camilla subiram ao presbitério, local onde são realizadas as missas na religião católica.

Conforme o site oficial do Vaticano, a solene liturgia, em inglês e latim, teve a condução do papa Leão e do arcebispo de York, Stephen Cottrel. A cerimônia começou às 12h10 pelo horário local e 7h10 pelo fuso de Brasília. O culto ecumênico focou no tema Cuidado com a Criação, ao refletir o compromisso do sumo pontífice e do rei Charles com a natureza.

Clique da cerimônia ecumênica presidida pelo papa Leão e com a presença do rei Charles e da rainha Camilla

Em uma postagem no Instagram, o portal Vatican News escreveu: “É uma oração pela casa comum, acompanhada pelo coro da Capela Sistina, o coro da Capela de São Jorge no Castelo de Windsor e o coro infantil da Capela Real no Palácio de São Tiago”. Tanto os salmos quanto as leituras se concentraram no “louvor a Deus Criador”.

Já os textos de santo Ambrósio de Milão foram traduzidos para o inglês por são John Henry Newman, um anglicano que será doutor da Igreja Católica em 1° de novembro, segundo anunciou o papa Leão XIV. Ao término da celebração, ocorreu na Sala Régia o encontro do papa e do casal de majestades com representantes de instituições empenhadas na defesa da causa comum.

Rei Charles e rainha Camilla acompanham a cerimônia religiosa

Agenda da visita real

No início desta manhã, após passarem pelo Arco das Campanas, os soberanos do Reino Unido foram recebidos no Pátio de São Dâmaso por membros da Igreja Católica. Em seguida, o rei Charles III e a rainha Camilla se dirigiram para a Biblioteca Privada, no Palácio Apostólico, onde ocorreu a audiência com o papa Leão XIV. Abaixo, veja fotos da reunião:

Momento da audiência do líder da Igreja Católica com os monarcas do Reino Unido

Cumprimento do papa Leão XIV e do rei Charles III

Encontro e oração ecumênica entre líderes foram considerados históricos

Papa apresenta ícones católicos na Biblioteca Privada

Clique oficial dos monarcas britânicos com o papa e membros do clero

Conversa entre papa Leão XIV e rainha Camilla

Assento especial

À tarde, às 14h45, os soberanos britânicos estarão na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, onde o rei Charles será agraciado com o título de confrade real, em um gesto de “confraternidade”. Ao longo da cerimônia de concessão do título de confrade, o rei Charles se sentará em um assento criado exclusivamente para ele. A cadeira tem o brasão do monarca do Reino Unido.

A cadeira permanecerá na Basílica de São Paulo Fora dos Muros para ser usada futuramente pela majestade e por seus sucessores. O assento também conta com a inscrição em latim Ut unum sint (Que todos sejam um, em tradução livre). Essa é uma citação do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. Secretário do Dicastério para a Promoção de Unidades dos Cristão, dom Flavio Pace definiu o gesto como “comunhão espiritual“.

Os líderes da Igreja Católica e da Anglicana apertam as mãos

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.