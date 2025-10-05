05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Fotos: Seleção começa a se apresentar em Seul para jogo contra Coreia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fotos:-selecao-comeca-a-se-apresentar-em-seul-para-jogo-contra-coreia

Jogadores e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira começaram a chegar em Seul, na Coreia do Sul, para enfrentar o time da casa no próximo dia 10. Nesta Data Fifa, o Brasil ainda terá o Japão pela frente, quatro dias depois.

Leia também

Nas imagens divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), é possível ver que Bento, do Al-Nassr, já está no local. A expectativa é que a Seleção fique completa até a próxima quarta-feira (8/10).

Vale lembrar que alguns convocados ainda jogam pelas competições nacionais. Carlo Ancelotti, que já está no local, deve fazer atividades leves nesta segunda-feira (6/10).

5 imagensComissão técnica e jogadores já começaram a se apresentarO jogo acontece em Seul, na Coreia do SulBento, até o momento, foi o único jogador que chegou ao localA expectativa é de que o time fique completo até a próxima quarta-feira (8/10)Fechar modal.1 de 5

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Coreia do Sul na próxima sexta-feira (10/10)

Rafael Ribeiro/CBF2 de 5

Comissão técnica e jogadores já começaram a se apresentar

Rafael Ribeiro/CBF3 de 5

O jogo acontece em Seul, na Coreia do Sul

Rafael Ribeiro/CBF4 de 5

Bento, até o momento, foi o único jogador que chegou ao local

Rafael Ribeiro/CBF5 de 5

A expectativa é de que o time fique completo até a próxima quarta-feira (8/10)

Neste domingo (5/10), John, goleiro do Nottingham Forest e ex-Botafogo, foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira. O ex-Botafogo foi chamado para o lugar de Ederson, que se machucou em treinamento do Fenerbahçe.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost