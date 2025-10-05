Fotos: Seleção começa a se apresentar em Seul para jogo contra Coreia

Jogadores e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira começaram a chegar em Seul, na Coreia do Sul, para enfrentar o time da casa no próximo dia 10. Nesta Data Fifa, o Brasil ainda terá o Japão pela frente, quatro dias depois.
Nas imagens divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), é possível ver que Bento, do Al-Nassr, já está no local. A expectativa é que a Seleção fique completa até a próxima quarta-feira (8/10).
Vale lembrar que alguns convocados ainda jogam pelas competições nacionais. Carlo Ancelotti, que já está no local, deve fazer atividades leves nesta segunda-feira (6/10).
