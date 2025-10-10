fotos:-veja-detalhes-do-vestido-de-noiva-de-lexa

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna subiram ao altar nesta sexta-feira (10/10) em uma cerimônia realizada em uma casa de festas no Rio de Janeiro.
Nas redes sociais, a artista compartilhou detalhes do vestido assinado pelo estilista Israel Valentim: a peça em estilo tomara que caia era repleta de pedrarias, trazendo elegância e sofisticação.
Noivo de azul
O noivo usava um terno azul, na mesma tonalidade dos vestidos das madrinhas, entre as quais estavam Tati Machado e Bruna Griphão.
Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver os noivos bastante emocionados ao longo de toda a cerimônia.
Homenagem à filha
Um momento especial marcou a data: Lexa e Ricardo Vianna soltaram balões brancos com o nome da filha Sophia, que faleceu três dias após seu nascimento, em 5 de fevereiro.
A cantora enfrentou uma gestação de alto risco devido a um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce.
Homenagem ao noivo
Na véspera para o casamento, Lexa usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao noivo. No feed de seu perfil no Instagram, a cantora publicou um vídeo ao lado de Ricardo e celebrou o momento com uma mensagem emocionante:
“Amanhã será o nosso casamento e merecemos fechar esse ano da melhor maneira possível: emanando AMOR! Esse amor que eu aprendi com você é o amor contemplador… que contempla a natureza, os pequenos detalhes, o amor de Deus, a união e as boas risadas… Dos momentos difíceis saímos mais fortes”, escreveu ela.
Lexa continuou a declaração ressaltando o sentimento que os une: “Nosso amor é lindo, poético, REAL e florido. Ele floriu e florirá mais vezes, eu tenho fé. Te amo e te espero amanhã com esse seu sorriso lindo na minha direção, @ricardovianna”.