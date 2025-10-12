Fotos: veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT

Assumiram? Ana Castela e Zé Felipe deram o primeiro beijo no palco do Domingo Legal, no SBT. Os cantores vão participar da edição do próximo domingo (19/10) e imagens do selinho dos dois foram postadas nas redes sociais da emissora de Silvio Santos.

“Uma imagem vale mais que mil palavras, né? Semana que vem tem tudo isso (e muito mais!) no Domingo Legal”, convocou a empresa de comunicação.

Leia também

Nos comentários, os fãs da atração e do casal celebraram: “Até que enfim o beijo brazelllll”, escreveu um. “Kkkkkkk amo que o SBT tá cagando se a Virginia trabalha ali ou não kkkkkkk”, divertiu-se outra. “O pior hater da Virgínia é o próprio sbt ”, observou um terceiro. “Esse é beijo tava mais esperado que gol em copa do mundo ”, escreveu mais uma.

Fotos e vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingo Legal (@domingo_legal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lê (@letaccilo)

Almoço no restaurante preferido de Virginia

Zé Felipe surpreendeu seus fãs, na última quarta-feira (8/10), ao aparecer com Ana Castela e amigos no restaurante preferido de Virginia Fonseca, em São Paulo. Nas imagens, o grupo aparece descontraído.

A publicação foi feita praticamente ao mesmo tempo em que os pombinhos surgiram abraçados e em clima de romance no feed do Instagram. A publicação causou um verdadeiro alvoroço entre os fãs do casal.

“Por isso que eu gosto do Zé, véi. Ele não esconde nada de nós! ”, disse uma. “O casal mais lindo do mundo que eu amo ”, elogiou outra. “ Agora é só fazer mais uns 3 filhos e ser feliz ”, brincou um terceiro. “Eu tô apaixonada por eles dois ”, afirmou mais uma.

Neymar incentiva o relacionamento

Durante uma gravação do Altas Horas realizada, na última terça-feira (7/10), Neymar surpreendeu ao comentar, de forma pública, sobre os rumores do possível affair entre Ana Castela e Zé Felipe.

O atacante do Santos dividiu o palco com a cantora e, em um momento descontraído do programa comandado por Serginho Groisman, fez uma ligação ao vivo para Zé Felipe, que participava simultaneamente do podcast PodPah, apresentado por Igão e Mítico.

Durante a conversa, Igão perguntou a Neymar se ele acreditava que Ana Castela e Zé Felipe formariam um casal. A plateia do programa da Globo reagiu com empolgação, arrancando risadas do jogador, que respondeu de forma bem-humorada: “A voz do povo é a voz de Deus”.