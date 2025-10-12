12/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Fotos: veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fotos:-veja-o-primeiro-beijo-de-ana-castela-e-ze-felipe-no-sbt

Assumiram? Ana Castela e Zé Felipe deram o primeiro beijo no palco do Domingo Legal, no SBT. Os cantores vão participar da edição do próximo domingo (19/10) e imagens do selinho dos dois foram postadas nas redes sociais da emissora de Silvio Santos.

“Uma imagem vale mais que mil palavras, né? 👀 Semana que vem tem tudo isso (e muito mais!) no Domingo Legal”, convocou a empresa de comunicação.

Leia também

Nos comentários, os fãs da atração e do casal celebraram: “Até que enfim o beijo brazelllll”, escreveu um. “Kkkkkkk amo que o SBT tá cagando se a Virginia trabalha ali ou não kkkkkkk”, divertiu-se outra. “O pior hater da Virgínia é o próprio sbt 😂”, observou um terceiro. “Esse é beijo tava mais esperado que gol em copa do mundo 😍”, escreveu mais uma.

Fotos e vídeo

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Domingo Legal (@domingo_legal)

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Lê (@letaccilo)

Almoço no restaurante preferido de Virginia

Zé Felipe surpreendeu seus fãs, na última quarta-feira (8/10), ao aparecer com Ana Castela e amigos no restaurante preferido de Virginia Fonseca, em São Paulo. Nas imagens, o grupo aparece descontraído.

A publicação foi feita praticamente ao mesmo tempo em que os pombinhos surgiram abraçados e em clima de romance no feed do Instagram. A publicação causou um verdadeiro alvoroço entre os fãs do casal.

“Por isso que eu gosto do Zé, véi. Ele não esconde nada de nós! 🤣👀”, disse uma. “O casal mais lindo do mundo que eu amo 🥰”, elogiou outra. “👏🥰 Agora é só fazer mais uns 3 filhos e ser feliz ❤😍”, brincou um terceiro. “Eu tô apaixonada por eles dois ❤”, afirmou mais uma.

Neymar incentiva o relacionamento

Durante uma gravação do Altas Horas realizada, na última terça-feira (7/10), Neymar surpreendeu ao comentar, de forma pública, sobre os rumores do possível affair entre Ana Castela e Zé Felipe.

O atacante do Santos dividiu o palco com a cantora e, em um momento descontraído do programa comandado por Serginho Groisman, fez uma ligação ao vivo para Zé Felipe, que participava simultaneamente do podcast PodPah, apresentado por Igão e Mítico.

Durante a conversa, Igão perguntou a Neymar se ele acreditava que Ana Castela e Zé Felipe formariam um casal. A plateia do programa da Globo reagiu com empolgação, arrancando risadas do jogador, que respondeu de forma bem-humorada: “A voz do povo é a voz de Deus”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost