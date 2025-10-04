04/10/2025
Fox eyes: quais são os riscos do procedimento que influenciador realizou

Escrito por Portal Leo Dias
fox-eyes:-quais-sao-os-riscos-do-procedimento-que-influenciador-realizou

Quais são os riscos de quem é submetido a um fox eyes, procedimento realizado pelo influenciador Junior Dutra, que morreu aos 31 anos após uma infecção meses após sentir sintomas da operação? A reportagem do portal LeoDias conta.

Segundo o médico Ricardo Morschbacher, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia: “É fundamental que um oftalmologista seja consultado e faça uma avaliação antes de qualquer intervenção na região. As pessoas deveriam se perguntar: o meu olho está bem para uma cirurgia? Devo fazer um risco cirúrgico sistêmico? Infelizmente, é mais comum a procura por orientações quando algo dá errado após os procedimentos.”

Veja as fotos

Inflenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram
Inflenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram
Reprodução Instagram Junior Dutra
Junior DutraReprodução Instagram Junior Dutra
Reprodução Instagram Junior Dutra
Junior DutraReprodução Instagram Junior Dutra
Inflenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram
Inflenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram

Fox eyes consiste no uso de fios de PDO no rosto para levantar os olhos. Dr. Cecin Yacoub, cirurgião plástico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que falou para o site Drauzio Varella, confirmou que todo procedimento cirúrgico oferece riscos de intercorrências e podem surgir hematomas e infecções:

“A principal complicação é a lesão do nervo frontal, que passa na lateral da cauda do supercílio logo abaixo da pele. Ele afeta os movimentos da testa e supercílio.”

Outros riscos são aparência artificial das sobrancelhas; problemas de visão, como a síndrome do olho seco; inchaços; fraqueza muscular:

“É importante sempre buscar um cirurgião plástico ou dermatologista que tenha um senso estético apurado e saiba aplicar as técnicas de forma adequada, sem comprometer a saúde e saiba minimizar os possíveis riscos”, reforçou Paulo Guimarães, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Junior apresentou complicações graves como infecção, edema, hematomas e risco iminente de sepse, necessitando de atendimento emergencial.

