Fox eyes: quais são os riscos do procedimento que influenciador realizou

Quais são os riscos de quem é submetido a um fox eyes, procedimento realizado pelo influenciador Junior Dutra, que morreu aos 31 anos após uma infecção meses após sentir sintomas da operação? A reportagem do portal LeoDias conta.
Segundo o médico Ricardo Morschbacher, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia: “É fundamental que um oftalmologista seja consultado e faça uma avaliação antes de qualquer intervenção na região. As pessoas deveriam se perguntar: o meu olho está bem para uma cirurgia? Devo fazer um risco cirúrgico sistêmico? Infelizmente, é mais comum a procura por orientações quando algo dá errado após os procedimentos.”
Fox eyes consiste no uso de fios de PDO no rosto para levantar os olhos. Dr. Cecin Yacoub, cirurgião plástico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que falou para o site Drauzio Varella, confirmou que todo procedimento cirúrgico oferece riscos de intercorrências e podem surgir hematomas e infecções:
“A principal complicação é a lesão do nervo frontal, que passa na lateral da cauda do supercílio logo abaixo da pele. Ele afeta os movimentos da testa e supercílio.”
Outros riscos são aparência artificial das sobrancelhas; problemas de visão, como a síndrome do olho seco; inchaços; fraqueza muscular:
“É importante sempre buscar um cirurgião plástico ou dermatologista que tenha um senso estético apurado e saiba aplicar as técnicas de forma adequada, sem comprometer a saúde e saiba minimizar os possíveis riscos”, reforçou Paulo Guimarães, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).
Junior apresentou complicações graves como infecção, edema, hematomas e risco iminente de sepse, necessitando de atendimento emergencial.