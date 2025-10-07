07/10/2025
FPF sorteia grupos da terceira edição da Copinha Feminina

Em evento da Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça (7/10), a Copinha São Paulo Feminina teve seus cinco grupos sorteados. A terceira edição do campeonato será realizada entre os dias 3 e 20 de dezembro. O Minas Brasília é o representante do Distrito Federal (DF) e está no grupo B, com Ferroviária, Internacional e Centro Olímpico, de São Paulo.

A edição de 2025 tem entre as novidades os nomes dos grupos designados por nomes de árvores, além da promessa de uma árvore ser plantada a cada gol marcado no campeonato.

A competição é formada por cinco grupos com quatro times cada. Os líderes vão para as quartas de final, junto com os três melhores segundo colocados. Nas eliminatórias, jogos serão únicos e a final terá arbitragem de vídeo. Os dois campeões anteriores são Flamengo (2023) e Fluminense (2024).

