França: premiê Lecornu renuncia após menos de 1 mês no cargo

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, apresentou sua renúncia, nesta segunda-feira (6/10), após menos de um mês no cargo. Ele ele apresentou sua demissão após o presidente Emmanuel Macron revelar composição ministerial do novo governo praticamente inalterada.

Lecornu foi o terceiro primeiro-ministro francês em um ano, enquanto o país continuava a oscilar entre uma crise política e outra. Ele renunciou horas antes de sua primeira reunião ministerial, nesta segunda.

Macron aceitou de pronto a renúncia de Lecornu. O agora ex-premiê enfrentou críticas furiosas de políticos da oposição ao anunciar um novo governo, praticamente inalterado desde a deposição de seu antecessor, François Bayrou, no mês passado.

O novo governo proposto foi dominado pelos aliados do presidente Emmanuel Macron, deixando o governo praticamente inalterado.