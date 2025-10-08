Francês bate recorde ao subir 686 degraus da Torre Eiffel de bicicleta

Aurélien Fontenoy, ciclista francês, quebrou o recorde mundial nesta terça-feira (8/10) ao subir até o segundo andar da Torre Eiffel, em Paris. Ele alcançou 686 degraus sem colocar os pés no chão. Foram 12 minutos e 30 segundos, sete minutos mais rápido que o anterior.
“Não esperava levar tão pouco tempo”, comemorou Fontenoy após a conquista.
Além disso, o atleta relatou o desgaste físico: “É muito cansativo para os ombros. E para os pés também. Senti que no segundo andar estava a começar a ficar difícil, porque na verdade nunca se consegue pedalar. Temos os travões sempre bloqueados; isso só afeta as panturrilhas e os ombros. E puxar uma bicicleta 686 vezes começa a ficar difícil depois de algum tempo. Mas estou muito feliz por ter conseguido”, completou.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por La tour Eiffel (@toureiffelofficielle)
Leia também
-
Dois homens são presos após saltarem de paraquedas da Torre Eiffel
-
Calor extremo na Europa fecha topo da Torre Eiffel
-
Macron posta foto com Lula e Torre Eiffel iluminada de verde e amarelo
-
Torre Eiffel ficará verde e amarela durante visita de Lula a Paris
A Torre Eiffel fez parte da série de desafios The Climb, onde Fontenoy testa os limites do ciclismo em locais históricos. Ele já escalou a Trinity Tower, também em Paris, com 140 metros de altura, e neste ano chegou ao topo da Torre de TV de Tallinn, na Estônia, que tem 314 metros.