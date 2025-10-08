08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Francês bate recorde ao subir 686 degraus da Torre Eiffel de bicicleta

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
frances-bate-recorde-ao-subir-686-degraus-da-torre-eiffel-de-bicicleta

Aurélien Fontenoy, ciclista francês, quebrou o recorde mundial nesta terça-feira (8/10) ao subir até o segundo andar da Torre Eiffel, em Paris. Ele alcançou 686 degraus sem colocar os pés no chão. Foram 12 minutos e 30 segundos, sete minutos mais rápido que o anterior.

“Não esperava levar tão pouco tempo”, comemorou Fontenoy após a conquista.

Além disso, o atleta relatou o desgaste físico: “É muito cansativo para os ombros. E para os pés também. Senti que no segundo andar estava a começar a ficar difícil, porque na verdade nunca se consegue pedalar. Temos os travões sempre bloqueados; isso só afeta as panturrilhas e os ombros. E puxar uma bicicleta 686 vezes começa a ficar difícil depois de algum tempo. Mas estou muito feliz por ter conseguido”, completou.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por La tour Eiffel (@toureiffelofficielle)

Leia também

A Torre Eiffel fez parte da série de desafios The Climb, onde Fontenoy testa os limites do ciclismo em locais históricos. Ele já escalou a Trinity Tower, também em Paris, com 140 metros de altura, e neste ano chegou ao topo da Torre de TV de Tallinn, na Estônia, que tem 314 metros.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost