14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Franciny Ehlke quebra o silêncio sobre divisão de bens após casamento luxuoso na Itália

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
franciny-ehlke-quebra-o-silencio-sobre-divisao-de-bens-apos-casamento-luxuoso-na-italia

A influenciadora Franciny Ehlke quebrou o silêncio nos stories do Instagram nesta segunda-feira (13/10), após a repercussão sobre a divisão de bens de seu casamento com o empresário Diego Cabral, celebrado no último sábado (11/10), em um luxuoso castelo na Itália. O evento, que reuniu celebridades, virou assunto nas redes sociais após boatos de que o casal teria assinado um contrato pré-nupcial milionário.

Durante um jogo rápido de “verdade ou desafio” com os seguidores, Franciny abriu o jogo sobre os bastidores do casamento e o relacionamento com o marido. Um dos momentos mais comentados foi quando a influenciadora respondeu, sem rodeios, à pergunta sobre o regime de bens adotado pelo casal. Ao ser questionada se a união foi em comunhão parcial de bens, ela respondeu de forma direta: “Mentira.”

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na ItáliaReprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução / @franciny
Após anel de noivado de R$5 milhões, saiba quanto custou a aliança de Franciny EhlkeReprodução / @franciny
Reprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Franciny EhlkeReprodução/Instagram @FrancinyEhlke

Leia Também

Apesar da resposta sincera, Franciny não entrou em detalhes sobre o tipo de acordo firmado com o marido. No regime de comunhão parcial, tudo o que o casal conquista depois do casamento, como imóveis, investimentos e bens, passa a ser de ambos, ainda que registrado no nome de apenas um. Já o que foi adquirido antes da união permanece como propriedade individual.

Franciny também aproveitou para desmentir rumores de que teria arcado sozinha com os custos da cerimônia ou feito novas próteses de silicone a pedido do marido. Em tom bem-humorado, ela ironizou os boatos: “A minha personalidade gosta de ‘peicholas’, e eu senti muita falta quando diminui”, brincou, arrancando risadas dos fãs.

Ao ser questionada se o casamento teria sido forçado, a influenciadora foi enfática: “Era o nosso sonho casar. Eu escolhi o lugar e a data. Ele só fez acontecer do jeitinho que eu queria, até melhor do que eu sonhava.” Franciny ainda fez questão de esclarecer que a cerimônia foi inteiramente custeada pelo casal, sem permuta ou patrocínio de marcas. “Não queria nada de parceria nesse dia tão especial. Quis que tudo fosse nosso”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost