Franciny Ehlke quebra o silêncio sobre divisão de bens após casamento luxuoso na Itália

A influenciadora Franciny Ehlke quebrou o silêncio nos stories do Instagram nesta segunda-feira (13/10), após a repercussão sobre a divisão de bens de seu casamento com o empresário Diego Cabral, celebrado no último sábado (11/10), em um luxuoso castelo na Itália. O evento, que reuniu celebridades, virou assunto nas redes sociais após boatos de que o casal teria assinado um contrato pré-nupcial milionário.

Durante um jogo rápido de “verdade ou desafio” com os seguidores, Franciny abriu o jogo sobre os bastidores do casamento e o relacionamento com o marido. Um dos momentos mais comentados foi quando a influenciadora respondeu, sem rodeios, à pergunta sobre o regime de bens adotado pelo casal. Ao ser questionada se a união foi em comunhão parcial de bens, ela respondeu de forma direta: “Mentira.”

União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na Itália

Após anel de noivado de R$5 milhões, saiba quanto custou a aliança de Franciny Ehlke

Apesar da resposta sincera, Franciny não entrou em detalhes sobre o tipo de acordo firmado com o marido. No regime de comunhão parcial, tudo o que o casal conquista depois do casamento, como imóveis, investimentos e bens, passa a ser de ambos, ainda que registrado no nome de apenas um. Já o que foi adquirido antes da união permanece como propriedade individual.

Franciny também aproveitou para desmentir rumores de que teria arcado sozinha com os custos da cerimônia ou feito novas próteses de silicone a pedido do marido. Em tom bem-humorado, ela ironizou os boatos: “A minha personalidade gosta de ‘peicholas’, e eu senti muita falta quando diminui”, brincou, arrancando risadas dos fãs.

Ao ser questionada se o casamento teria sido forçado, a influenciadora foi enfática: “Era o nosso sonho casar. Eu escolhi o lugar e a data. Ele só fez acontecer do jeitinho que eu queria, até melhor do que eu sonhava.” Franciny ainda fez questão de esclarecer que a cerimônia foi inteiramente custeada pelo casal, sem permuta ou patrocínio de marcas. “Não queria nada de parceria nesse dia tão especial. Quis que tudo fosse nosso”, completou.