Franciny Ehlke se casa na Itália com empresário bilionário

Franciny Ehlke, influenciadora digital de 26 anos, e Tony Maleh, empresário de 36 anos, oficializaram sua união em uma cerimônia na Itália neste sábado (11/10). O casal já havia se casado em Las Vegas em fevereiro e anunciou o plano de realizar um casamento formal na Itália ainda este ano.

A influenciadora digital já tinha adiantado aos seguidores sobre a decisão de se casar na Itália: “Tudo aconteceu como deve acontecer, estou tão feliz. A gente queria muito casar esse ano ainda, e eu fiquei muito tempo decidindo onde eu queria me casar. Tinha um lugar, na Itália, que eu sempre fiquei namorando.”

“Vocês não têm noção, é surreal o lugar que a gente vai se casar. Tinha uma data agora, em outubro, e é um lugar muito disputado. A gente se jogou, vamos casar nesse local lindíssimo no dia 11/10/25. Não tem noção da ansiedade que eu estou”, acrescentou.

Franciny Ehlke e noivo Tony Maleh

Franciny Ehlke e Tony Malehe posam durante viagem

Franciny Ehlke e noivo Tony Maleh

O casal trocou declarações pelas redes sociais

Eles estão juntos desde novembro e assumiu o namoro em janeiro

Marido bilionário de Franciny Ehlke é chamado de feio na web e reage

Franciny Ehlke e Tony Malehe posam durante festa junina

Durante uma participação no podcast Elas que Assinam, a influencer e maquiadora revelou que o casal apressou o casamento porque o noivo gostaria de ter mais filhos logo.

“Meu Deus, [estamos organizando] tudo pra ontem, assim, porque eu falei: ‘Não, quero casar esse ano, quero ter bebês logo, mas quero casar antes’”, acrescentou. “No meu caso, meu noivo quer [filhos], assim, para ontem. Ele tem 36 e ele já tem um filho. Então, ele quer muito que ele tenha um irmão próximo”, revelou.