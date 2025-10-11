11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Franciny Ehlke se casa na Itália com empresário bilionário

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
franciny-ehlke-se-casa-na-italia-com-empresario-bilionario

Franciny Ehlke, influenciadora digital de 26 anos, e Tony Maleh, empresário de 36 anos, oficializaram sua união em uma cerimônia na Itália neste sábado (11/10). O casal já havia se casado em Las Vegas em fevereiro e anunciou o plano de realizar um casamento formal na Itália ainda este ano.

Leia também

A influenciadora digital já tinha adiantado aos seguidores sobre a decisão de se casar na Itália: “Tudo aconteceu como deve acontecer, estou tão feliz. A gente queria muito casar esse ano ainda, e eu fiquei muito tempo decidindo onde eu queria me casar. Tinha um lugar, na Itália, que eu sempre fiquei namorando.”

“Vocês não têm noção, é surreal o lugar que a gente vai se casar. Tinha uma data agora, em outubro, e é um lugar muito disputado. A gente se jogou, vamos casar nesse local lindíssimo no dia 11/10/25. Não tem noção da ansiedade que eu estou”, acrescentou.

7 imagensFranciny Ehlke e Tony Malehe posam durante viagemFranciny Ehlke e noivo Tony MalehO casal trocou declarações pelas redes sociaisEles estão juntos desde novembro e assumiu o namoro em janeiroMarido bilionário de Franciny Ehlke é chamado de feio na web e reageFechar modal.1 de 7

Franciny Ehlke e noivo Tony Maleh

reprodução/Instagram 2 de 7

Franciny Ehlke e Tony Malehe posam durante viagem

Instagram/Reprodução3 de 7

Franciny Ehlke e noivo Tony Maleh

reprodução/Instagram4 de 7

O casal trocou declarações pelas redes sociais

Reprodução/Instagram5 de 7

Eles estão juntos desde novembro e assumiu o namoro em janeiro

6 de 7

Marido bilionário de Franciny Ehlke é chamado de feio na web e reage

Instagram/Reprodução7 de 7

Franciny Ehlke e Tony Malehe posam durante festa junina

Instagram/Reprodução

Durante uma participação no podcast Elas que Assinam, a influencer e maquiadora revelou que o casal apressou o casamento porque o noivo gostaria de ter mais filhos logo.

“Meu Deus, [estamos organizando] tudo pra ontem, assim, porque eu falei: ‘Não, quero casar esse ano, quero ter bebês logo, mas quero casar antes’”, acrescentou. “No meu caso, meu noivo quer [filhos], assim, para ontem. Ele tem 36 e ele já tem um filho. Então, ele quer muito que ele tenha um irmão próximo”, revelou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost