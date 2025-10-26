26/10/2025
Frase de Lula sobre drogas vira munição da oposição

Escrito por Metrópoles
frase-de-lula-sobre-drogas-vira-municao-da-oposicao

​O presidente Lula gerou uma grande polêmica esta semana ao declarar que “traficantes de drogas também são vítimas dos usuários” em uma coletiva de imprensa na Indonésia.

​A frase surgiu enquanto Lula criticava o intervencionismo dos EUA na política antidrogas. Ele sugeriu que o foco do combate deveria ser nos usuários internos: “Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também.”

​Diante da forte reação negativa e das críticas da oposição, o presidente tentou controlar os danos com uma nota na rede social X (antigo Twitter). Contudo, em vez de se desculpar claramente, Lula escreveu que havia feito uma “frase mal colocada” e reafirmou seu posicionamento contra o crime organizado.

​No programa Noblat Blá Blá a análise foi de que o presidente evitou admitir o erro. Confira:

