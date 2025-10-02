Fred & Fabrício exaltam Naiara Azevedo e defendem o “sertanejo de verdade”

A dupla sertaneja Fred & Fabrício marcou presença na gravação do DVD especial que celebra os 15 anos de carreira de Naiara Azevedo. Nos bastidores do evento, eles conversaram com o repórter Marcelo Mesquita, do portal LeoDias, e revelaram como surgiu o convite, além de falarem sobre a identidade musical que resgata o “sertanejo de verdade”.

Fred contou que o convite veio diretamente da anfitriã, tornando o momento ainda mais significativo. “Rapaz, o convite foi através da Naiara mesmo… Ela nos chamou no WhatsApp, nos maravilhou, né? Porque a gente já tinha gravado com a Naiara ano passado, já tínhamos lançado até a música”, declarou.

Ele enfatizou o toque especial da nova parceria: “Mas pra gente, estar de novo gravando com ela tem um gostinho especial por ser uma data comemorativa, uma data tão importante que são os 15 anos de carreira dela.”

Questionados sobre como conseguem conciliar o “sertanejo verdadeiro, sertanejo que traz sentimento” com as tendências atuais do mercado, a dupla revelou que a autenticidade é o segredo. Fabrício explicou que a virada veio ao descobrir a própria essência.

“No segundo trabalho… descobrimos a nossa essência. A identidade dele [Fred] de compor é a identidade nossa de cantar. Não há nada melhor do que você mesmo compor para você cantar, né, cara? Cantar uma música de outras pessoas é bacana, a gente grava também, mas nada é mais verdadeiro…”, afirmou.

Fred complementou, usando a palavra-chave que guia a dupla. “Eu uso sempre a palavra essência, né, o que é da nossa própria essência. O desafio foi fazer músicas inéditas com a cara das músicas que a gente já gostava de cantar, das nossas maiores referências do sertanejo”, acrescentou.

O Projeto “O Sertanejo Respira”

Ao falar sobre o projeto “O Sertanejo Respira”, Fred & Fabrício deixaram claro que já se sentem realizados por fazerem música com propósito. “É, pra gente já é um sucesso muito grande”, declarou Fred. “Claro que a gente tem grandes planos e objetivos… mas o sucesso do Fred & Fabrício já nos preenche muito, porque a gente só faz o que a gente quer, só faz o que a gente ama”, afirmou.

Fabrício finalizou a entrevista reforçando o convite para o público do portal LeoDias: “Aproveitar esse gancho aqui… quem não nos conhece ainda, bora lá na sua plataforma preferida, procura Fred & Fabrício. Se você gosta de moda sertaneja, bora ouvir Fred & Fabrício sem moderação, viu?”.