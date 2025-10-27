Frente fria avança pelo Sul e provoca chuvas e ventos; confira o clima

Uma frente fria que avançou pelo Sul e Centro-Oeste do Brasil ao longo do fim de semana chega ao Sudeste nesta segunda-feira (27/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva forte, ventos intensos e risco de temporais isolados. As temperaturas também devem cair nas regiões ao longo da semana

Para esta segunda, o órgão emitiu alertas meteorológicos para 18 estados. Os avisos são de risco potencial para chuvas fortes e ventos costeiros, ambos na menor intensidade, representados pela cor amarela.

Sul

Uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, que gerou instabilidades no Rio Grande do Sul ao longo do fim de semana, deixa o estado, mas se mantém em Santa Catarina e no Paraná. Pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte e possibilidade de raios e trovoadas, devem atingir o oeste e o sul do estado.

Com ventos que podem superar os 60 km/h, a chuva deve se manter entre 20 e 30 mm/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Sudeste

Em São Paulo, a segunda deve comerçar com o dia começa abafado, mas as pancadas de chuva retornam à tarde, principalmente na capital e no interior.

Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, após um fim de semana de sol forte e calor, o clima permanece estável e quente na segunda. No entanto, a partir desta terça-feira (28/10), a frente fria avança pelos estados e derruba as temperaturas, com alta probabilidade de chuvas intensas.

Centro-Oeste

O tempo firme predomina no Centro-Oeste, com sol, calor e umidade em níveis críticos, especialmente em Goiás e no Distrito Federal, onde os índices podem cair abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia.

Em Mato Grosso do Sul, a frente fria deve provocar chuvas intensas e possíveis temporais ao longo da semana. A mesma previsão também chega ao sul de Mato Grosso, com ventos que podem superar os 60 km/h, a chuva deve se manter entre 20 mm/h e 30 mm/h. O restante da região segue sob domínio do calor e do ar seco.

Nordeste

No litoral do extremo sul da Bahia, há um alerta de perigo potencial para acumulados de chuva, de até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. No Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte há alerta para ventos costeiros nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Norte

No Norte, as instabilidades continuam concentradas sobre o Amazonas, Acre e Rondônia, alcançando o sul de Roraima e oeste do Pará, com possibilidade de chuva forte e trovoadas.