05/10/2025
Universo POP
Frente fria deve baixar temperaturas em SP nos próximos dias. Veja

A cidade de São Paulo registrou 34°C neste domingo (5/10). Apesar de a previsão para esta segunda-feira (6/10) indicar ainda mais calor, a temperatura deve cair ao longo da semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a Defesa Civil do estado, entre a madrugada de domingo e segunda o tempo deve continuar firme e sem condições para chuva, apenas com temperaturas um pouco mais amenas, embora a sensação de abafamento permaneça.

O dia deve amanhecer ensolarado, com poucas nuvens, mas com algumas rajadas de vento mais intensas, devido a lenta aproximação de uma frente fria. Existe risco de incêndios florestais e, por isso, a Defesa Civil recomendou “atenção redobrada em áreas de vegetação seca”.

Previsões e frente fria

  • Segundo o Inmet, na segunda-feira, a temperatura máxima na capital paulista pode chegar a 36°C e a mínima deve ser em torno de 17°C. Não há previsões de chuva e a umidade do ar pode ser um ponto crítico, visto que pode chegar a mínima de 20%. O ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de pelo menos 60%.
  • Na terça-feira (7/10), o instituto já prevê uma queda brusca de temperatura, registrando máxima de 22°C e uma mínima de 16°C.
  • O frio se intensifica na quarta-feira (8/10), visto que ao termômetros devem atingir no máximo 16°C e 12°C de mínima.
  • O panorama não muda até quinta-feira (9/10). O pré-fim de semana deve registrar 17° C de máxima e 11°C de mínima.
  • A umidade nos últimos três dias mencionados, com temperaturas baixas, devem variar entre 80 e 90%.

 

