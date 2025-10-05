Frente fria deve baixar temperaturas em SP nos próximos dias. Veja

A cidade de São Paulo registrou 34°C neste domingo (5/10). Apesar de a previsão para esta segunda-feira (6/10) indicar ainda mais calor, a temperatura deve cair ao longo da semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a Defesa Civil do estado, entre a madrugada de domingo e segunda o tempo deve continuar firme e sem condições para chuva, apenas com temperaturas um pouco mais amenas, embora a sensação de abafamento permaneça.

O dia deve amanhecer ensolarado, com poucas nuvens, mas com algumas rajadas de vento mais intensas, devido a lenta aproximação de uma frente fria. Existe risco de incêndios florestais e, por isso, a Defesa Civil recomendou “atenção redobrada em áreas de vegetação seca”.

Previsões e frente fria