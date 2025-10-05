Frente fria deve baixar temperaturas em SP nos próximos dias. Veja

A cidade de São Paulo registrou 34°C neste domingo (5/10). Apesar de a previsão para esta segunda-feira (6/10) indicar ainda mais calor, a temperatura deve cair ao longo da semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com a Defesa Civil do estado, entre a madrugada de domingo e segunda o tempo deve continuar firme e sem condições para chuva, apenas com temperaturas um pouco mais amenas, embora a sensação de abafamento permaneça.
12 imagensFechar modal.1 de 12
Após dias frios, calor volta para SP ainda nesta semana. Veja quando
Paulo Pinto/Agência Brasil2 de 12
Termômetro marca 35°C em dia de verão na Rua Sena Madureira, na Vila Mariana, em São Paulo
William Cardoso/Metrópoles3 de 12
Nova onda de calor em SP – veja previsão do tempo
William Cardoso/ Metrópoles4 de 12
Termômetro marca 35°C na Avenida Paulista, em São Paulo
William Cardoso/Metrópoles5 de 12
Pedestres caminham pela Avenida Paulista, em São Paulo
William Cardoso/Metrópoles6 de 12
Tempo seco em SP é semelhante ao do Deserto do Saara
Cesar Sacheto/Metrópoles7 de 12
Pessoas caminham durante frio e baixa temperatura na capital paulista
Paulo Pinto/Agência Brasil8 de 12
Chegada de frente Fria no centro da capital Paulista
Rovena Rosa/Agência Brasil9 de 12
Onda de frio em São Paulo
Reprodução/Agência Brasil10 de 12
Pessoas em dia frio em São Paulo
William Cardoso/Metrópoles11 de 12
Madrugadas continuam frias em SP
Cesar Sacheto/Metrópoles12 de 12
Chuva
Rovena Rosa/Agência Brasil
O dia deve amanhecer ensolarado, com poucas nuvens, mas com algumas rajadas de vento mais intensas, devido a lenta aproximação de uma frente fria. Existe risco de incêndios florestais e, por isso, a Defesa Civil recomendou “atenção redobrada em áreas de vegetação seca”.
Leia também
-
Sensação de calor e tempo abafado: confira a previsão do tempo para SP
-
Outubro começa com temperaturas acima dos 30ºC em São Paulo
-
São Paulo deve ter temperaturas acima dos 30ºC durante toda a semana
-
Clima: SP terá semana com temperaturas acima de 30ºC e chuvas isoladas
Previsões e frente fria
- Segundo o Inmet, na segunda-feira, a temperatura máxima na capital paulista pode chegar a 36°C e a mínima deve ser em torno de 17°C. Não há previsões de chuva e a umidade do ar pode ser um ponto crítico, visto que pode chegar a mínima de 20%. O ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de pelo menos 60%.
- Na terça-feira (7/10), o instituto já prevê uma queda brusca de temperatura, registrando máxima de 22°C e uma mínima de 16°C.
- O frio se intensifica na quarta-feira (8/10), visto que ao termômetros devem atingir no máximo 16°C e 12°C de mínima.
- O panorama não muda até quinta-feira (9/10). O pré-fim de semana deve registrar 17° C de máxima e 11°C de mínima.
- A umidade nos últimos três dias mencionados, com temperaturas baixas, devem variar entre 80 e 90%.