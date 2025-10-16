frente-fria-se-aproxima-e-chuvas-se-intensificam;-confira-o-clima

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quinta-feira (16/10) deve ser de chuva na maior parte do país. Áreas de instabilidade ganham força sobre o Sul e se espalham gradualmente pelo Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte, mantendo o cenário de chuvas irregulares e temporais localizados.

A atuação de uma nova frente fria, prevista para o fim de semana, deve reforçar as instabilidades e abrir caminho para uma queda de temperatura mais ampla nos próximos dias.

Mais de 20 estados do país estão sob alerta para chuvas intensas, tempestades ou baixa umidade.

Leia também

Confira a previsão

No Sul, o cenário é de atenção para tempestades e temporais. A combinação entre o ar quente e úmido e uma área de baixa pressão que se forma no Paraguai favorece a ocorrência de chuva forte acompanhada de trovoadas e, em alguns pontos, granizo.

No Rio Grande do Sul, as instabilidades se espalham desde cedo, com maior risco de temporais no oeste e na Campanha. Em Santa Catarina, o tempo vira já pela manhã no oeste, e as pancadas se tornam mais abrangentes à tarde. No Paraná, as nuvens carregadas se formam ao longo do dia, principalmente nas regiões central e oeste.

Já no Sudeste, o calor e a umidade continuam dominando a região, mantendo as condições para pancadas de chuva irregulares, especialmente entre a tarde e a noite. Em São Paulo e Minas Gerais, as precipitações tendem a ocorrer de forma isolada, mas não se descarta chuva mais forte no Triângulo Mineiro.

No Rio de Janeiro, o dia começa abafado e o tempo pode ficar carregado em alguns momentos. No Espírito Santo, as pancadas devem ser mais fracas e passageiras.

A capital paulista terá uma quinta de sol entre nuvens e temperatura em elevação ao longo do dia. A mínima deve ficar em torno de 16°C e a máxima pode alcançar os 29°C. À noite, há chance de pancadas isoladas, mas de forma irregular, e várias áreas da cidade podem terminar o dia sem registro de chuva.

Enquanto isso, no Centro-Oeste, as instabilidades se concentram em pontos isolados, com possibilidade de chuva forte em Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Em Mato Grosso, as nuvens ganham força no norte do estado, onde há risco de temporais. Mesmo com a chuva, as temperaturas seguem elevadas, com sensação de abafamento.

No Nordeste, o tempo permanece firme na maior parte da região, com predomínio de sol e calor no interior. Na faixa leste, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, a umidade trazida do oceano provoca chuva fraca e passageira. A umidade relativa do ar segue baixa no interior durante as tardes.

Por fim, no Norte, a chuva mais volumosa se concentra sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e sul do Tocantins. Há risco de temporais pontuais, especialmente no oeste amazonense. Em Roraima e no norte do Amapá, as pancadas devem ser rápidas e de menor intensidade.