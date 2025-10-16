16/10/2025
Frente fria se aproxima e chuvas se intensificam; confira o clima

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quinta-feira (16/10) deve ser de chuva na maior parte do país. Áreas de instabilidade ganham força sobre o Sul e se espalham gradualmente pelo Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte, mantendo o cenário de chuvas irregulares e temporais localizados.

A atuação de uma nova frente fria, prevista para o fim de semana, deve reforçar as instabilidades e abrir caminho para uma queda de temperatura mais ampla nos próximos dias.

Mais de 20 estados do país estão sob alerta para chuvas intensas, tempestades ou baixa umidade.

Confira a previsão

No Sul, o cenário é de atenção para tempestades e temporais. A combinação entre o ar quente e úmido e uma área de baixa pressão que se forma no Paraguai favorece a ocorrência de chuva forte acompanhada de trovoadas e, em alguns pontos, granizo.

No Rio Grande do Sul, as instabilidades se espalham desde cedo, com maior risco de temporais no oeste e na Campanha. Em Santa Catarina, o tempo vira já pela manhã no oeste, e as pancadas se tornam mais abrangentes à tarde. No Paraná, as nuvens carregadas se formam ao longo do dia, principalmente nas regiões central e oeste.

Já no Sudeste, o calor e a umidade continuam dominando a região, mantendo as condições para pancadas de chuva irregulares, especialmente entre a tarde e a noite. Em São Paulo e Minas Gerais, as precipitações tendem a ocorrer de forma isolada, mas não se descarta chuva mais forte no Triângulo Mineiro.

No Rio de Janeiro, o dia começa abafado e o tempo pode ficar carregado em alguns momentos. No Espírito Santo, as pancadas devem ser mais fracas e passageiras.

A capital paulista terá uma quinta de sol entre nuvens e temperatura em elevação ao longo do dia. A mínima deve ficar em torno de 16°C e a máxima pode alcançar os 29°C. À noite, há chance de pancadas isoladas, mas de forma irregular, e várias áreas da cidade podem terminar o dia sem registro de chuva.

Enquanto isso, no Centro-Oeste, as instabilidades se concentram em pontos isolados, com possibilidade de chuva forte em Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Em Mato Grosso, as nuvens ganham força no norte do estado, onde há risco de temporais. Mesmo com a chuva, as temperaturas seguem elevadas, com sensação de abafamento.

No Nordeste, o tempo permanece firme na maior parte da região, com predomínio de sol e calor no interior. Na faixa leste, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, a umidade trazida do oceano provoca chuva fraca e passageira. A umidade relativa do ar segue baixa no interior durante as tardes.

Por fim, no Norte, a chuva mais volumosa se concentra sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e sul do Tocantins. Há risco de temporais pontuais, especialmente no oeste amazonense. Em Roraima e no norte do Amapá, as pancadas devem ser rápidas e de menor intensidade.

