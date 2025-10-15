Frente Parlamentar Evangélica lança jingle a favor da anistia

A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional lançou nesta quarta-feira (15/10) um jingle em favor da anistia. A música foi cantada pelo deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) durante um culto realizado no plenário da Câmara.
O nome da música é “A Anistia Chegou”. Foi lançada acompanhada de um vídeo no canal do YouTube de Crivella, com recortes de manifestações em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 7 de setembro de 2025. Aparece outros cortes da passeata pela anistia, realizada em Brasília, em outubro.
No final do vídeo ainda há um clamor: “Senhor Jesus, nos ajude!”.
A oposição pressiona por uma anistia “ampla, geral e irrestrita”, enquanto o relator do texto, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), constrói um texto mais “light”, contemplando a redução de penas aos envolvidos no 8 de Janeiro.
Assista ao vídeo:
Leia a letra completa:
“O choro da tristeza pode até cair na madrugada
“O silêncio da noite pesa, mas a esperança não se acaba
“Pode até tardar, mas não falha. A verdade sempre se revela
“E o Sol da liberdade rompe os muros, brilha em centeias
“Raios fulgidos de coragem cortam o céu em claridade
“São vozes de um povo sofrido que clama solidariedade
“Quando o amanhã desperta, a história começa a brilhar
“A anistia renasce forte, ninguém pode mais parar
“A anistia chegou. É a justiça mais ampla
“O batom na estátua não apaga a esperança
“Uma criança sem mãe, um vendedor de algodão, e até uma idosa com a bíblia na mão
“A anistia chegou, a voz do coração
“Ninguém silencia, quem sente a dor de um irmão
“Mais de 300 guerreiros e a dor de tantos brasileiros
“No plenário a felicidade, o amor venceu o debate
“Não é vitória de poucos, é conquista popular
“É anistia em movimento e não pode mais parar
“As mãos que votaram firme guarda marcar de emoção
“É o povo que se une em cada aprovação
“Não é apenas um papel. É vida, é chama, é fé
“É memória que renasce para dizer que está de pé
“A anistia chegou. É a justiça mais ampla
“O batom na estátua não apaga a esperança
“Uma criança sem mãe, um vendedor de algodão, e até uma idosa com a bíblia na mão
“A anistia chegou, a voz do coração
“Ninguém silencia, quem sente a dor de um irmão
“Senhor Jesus, nos ajude”.