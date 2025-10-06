Frentes de serviço da Prefeitura atuam na roçagem e coleta de lixo e entulho em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública, mantém frentes de serviços de roçagem nas Avenidas Absolon Moreira, Lauro Muller e Bairro Cruzeirinho Novo nesta segunda-feira (6). A retirada de lixo e entulho segue de dia e de noite.

Mais de 50 homens atuam na roçagem das laterais das ruas garantindo localidades limpas. Na avenida Lauro Muller a limpeza iniciou em frente ao Cemitério São João Batista e irá até a Associação Atlética Banco do Brasil -AABB. Outras equipes realizam a coleta de lixos nos bairros do município.

“Nós trabalhamos de dia e de noite para manter nossa cidade sempre limpa. Estamos na Lauro Muller, próximo a maternidade e no Cruzeirinho Novo com mais de 50 homens fazendo os serviços de roçagem, limpeza e retirada de entulhos. Em seguida já vamos para outros bairros. Esse serviço não para”, cita Francisco Fábio, o Novo , Coordenador de Limpeza Pública de Cruzeiro do Sul.

Veja mais fotos: