Frentista é assassinada a tiros pelo ex em posto de gasolina. Vídeo

Uma frentista foi assassinada a tiros enquanto trabalhava em um posto de gasolina no município de Agrestina, em Pernambuco, na tarde deste sábado (11/10). O suspeito seria ex-companheiro da mulher e foi encontrado morto horas depois. Câmeras de segurança gravaram o crime.

Nas imagens, é possível ver quando um carro branco para ao lado da mulher, que trabalhava no posto. Identificada como Emiliane Veríssimo, a vítima cai no chão. Depois, o homem desce do carro e atira mais vezes contra Emiliane. Em seguida, foge do local.

Veja:

A Polícia Militar e a Polícia Civil (PCPE) foram acionadas. O nome do suspeito não foi divulgado.