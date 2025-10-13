Friale alerta: chuvas intensas e fortes temporais devem atingir o Acre nesta semana

O Acre terá dias de chuvas fortes e temporais, com risco de ventos intensos e raios. Segundo previsão meteorológica de Davi Friale, do site O Tempo Aqui, os principais dias de alerta são terça-feira (14), quarta-feira (15) e domingo (19).

A população deve ficar atenta para possíveis transtornos, como inundação de ruas, transbordamento de córregos, queda de galhos e árvores, e danos a edificações. No último domingo (12), ventos atingiram Rio Branco com rajadas de até 59,4 km/h, chegando a estimadas 80 km/h em bairros sem estação meteorológica, conforme os danos observados.

A chuva acumulada na capital variou entre 13 mm e 46,8 mm, dependendo da estação de medição.

Vale lembrar que, no mesmo período do ano passado, exatamente em 13 de outubro de 2024, a cidade registrou ventos de 63 km/h e chuva acumulada entre 25 e 50 mm, em condições semelhantes às atuais.

Veja o vídeo: