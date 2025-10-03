Friale anuncia chegada de nova onda polar que deve derrubar temperaturas no Acre

O Acre deve registrar mudanças significativas no clima a partir da próxima terça-feira (7), com a chegada de uma nova onda polar, a vigésima do ano, que vai reduzir as temperaturas e trazer chuvas fortes, segundo previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site, “O Tempo Aqui”.

Nesta segunda-feira (6), o calor ainda predomina, mas a probabilidade de chuvas passageiras e pontuais aumenta ao longo do dia. Já na terça-feira, “chegará ao Acre, mais uma onda polar […] diminuindo a temperatura e provocando chuvas intensas, que poderão ser acompanhadas de temporais”, alerta Friale.

De acordo com o meteorologista, essa frente fria poderá gerar uma fraca friagem, ainda a ser confirmada, que seria a 12ª do ano a atingir o Estado. O pesquisador destaca que os efeitos mais precisos da onda polar e das chuvas serão divulgados novamente na segunda-feira, dia 6, por volta das 16h.

A população é orientada a se preparar para dias de instabilidade, com possibilidade de temporais localizados, e a adotar cuidados básicos, como evitar áreas alagadas e garantir a segurança de crianças e idosos durante os períodos de chuva intensa.